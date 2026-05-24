خدمت به مناطق محروم اولویت دولت چهاردهم است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر یکشنبه در حاشیه این بازدید میدانی از روستای بلوچستان ملکشاهی با اشاره به ضرورت حضور مسئولان در مناطق محروم برای پیگیری مطالبات مردم اظهار داشت: بررسی مسائل از نزدیک و اتخاذ تصمیمات عملیاتی برای رفع موانع، از مهم‌ترین رویکردهای مدیریت استان در مسیر خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم است.

وی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی موظف به هماهنگی و انسجام بیشتر برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی هستند، گفت: راه دسترسی، توسعه شبکه برق، اجرای طرح هادی و ساماندهی چشمه‌های اطراف، از جمله مطالبات اصلی اهالی این روستا است که باید در طرح‌های توسعه‌ای استان به‌صورت ویژه لحاظ شود.

استاندار ایلام در ادامه با اشاره به وضعیت راه‌های ارتباطی این منطقه، تصریح کرد: مسیر دسترسی شهر «ارکواز» به روستای منار بلوطستان نیازمند بهسازی و آسفالت اساسی است و این پروژه در اولویت کاری دستگاه‌های متولی قرار می‌گیرد.

کرمی همچنین به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مأموریت داد تا در اسرع وقت نسبت به تسطیح و آسفالت معابر داخلی این روستا اقدام نماید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خدمت صادقانه به مردم و توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار، از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است و این بازدیدهای میدانی تا حصول نتیجه و بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی مردم این روستا تداوم خواهد داشت.

گفتنی است، روستای منار بلوطستان یکی از دورافتاده‌ترین و محروم‌ترین مناطق شهرستان ملکشاهی است که اجرای دستورات استاندار ایلام می‌تواند گام مؤثری در جهت توسعه و آبادانی این منطقه باشد.