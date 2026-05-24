انهدام مهمات عمل نکرده تجاوز آمریکایی صهیونی در استان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) اعلام کرد: در بازه زمانی تا ساعت 17:30 امروز یکشنبه 3 خرداد اردیبهشت ماه عملیات انهدام مهمات جنگ رمضان توسط رزمندگان سپاه استان قم اجرا میشود.
بنابراین صدای انفجار، ناشی از عملیات فنی بوده و جای هیچ گونه نگرانی برای شهروندان نیست.
قم- سپاه قم از انهدام مهمات عمل نکرده تجاوز آمریکایی صهیونی بعدازظهر امروز در استان خبر داد.
