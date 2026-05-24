  1. استانها
  2. قم
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۲

انهدام مهمات عمل نکرده تجاوز آمریکایی صهیونی در استان قم

انهدام مهمات عمل نکرده تجاوز آمریکایی صهیونی در استان قم

قم- سپاه قم از انهدام مهمات عمل نکرده تجاوز آمریکایی صهیونی بعدازظهر امروز در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) اعلام کرد: در بازه زمانی تا ساعت 17:30 امروز یکشنبه 3 خرداد اردیبهشت ماه عملیات انهدام مهمات جنگ رمضان توسط رزمندگان سپاه استان قم اجرا می‌شود.

بنابراین صدای انفجار، ناشی از عملیات فنی بوده و جای هیچ گونه نگرانی برای شهروندان نیست.

کد مطلب 6839805

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها