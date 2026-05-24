۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۲

کشف ۴ قبضه سلاح شکاری در فریدونکنار

فریدونکنار - فرمانده انتظامی فریدونکنار از کشف چهار قبضه سلاح شکاری غیرمجاز به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود حسین‌زاده اظهار داشت: در راستای تشدید اقدامات کنترلی و برخورد قاطع با دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، طرح پاکسازی مناطق آلوده و برخورد با سوداگران مرگ در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی، موفق شدند در بازرسی از مخفیگاه یکی از قاچاقچیان سلاح، تعداد ۴ قبضه سلاح شکاری کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان، ارزش این سلاح‌های کشف شده ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ حسین‌زاده در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با دارندگان سلاح غیرمجاز و سوداگران مرگ، خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه موارد مشکوک در این خصوص را از طریق تلفن ۱۱۰ اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

