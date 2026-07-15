به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پورجمشیدیان عصر امروز چهارشنبه در بازدید از زیرساخت های پایانه جدید شلمچه عراق که با حضور استاندار بصره، استاندار خوزستان، فرمانده مرزبانی خوزستان، معاون امنیتی استاندار خوزستان، نماینده مردم خرمشهر در آبادان و جمعی دیگر از مسئولان عراق و خوزستان برگزار شد، بیان کرد: از ملت بزرگ و دولت کشور برادر عراق از طرف دولت نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم کشورمان برای مراسم تشییع تاریخی که در کربلا و نجف از قائد اعظم امت اسلامی انجام شد کمال قدردانی را اعلام می کنم.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: امروز توفیق داشتیم به همراه استاندار خوزستان از پایانه مرزی شلمچه بازدید داشتیم که اتفاقات خوبی در سمت کشور عراق شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه مرز شلمچه از سمت طرف عراقی تغییر جدی و اساسی کرده است، ادامه داد: رفاه زائران، آرامش و امنیت آنها مورد توجه دولت عراق بوده که بابت اقدامات صورت گرفته قدردان آن ها هستیم.

رییس ستاد مرکزی اربعین در ایران تصریح کرد: مرز شلمچه پس از مرز مهران، دومین مرز اربعینی و مورد علاقه زائران امام حسین (ع) و تاریخی ترین مرز است.

پورجمشیدیان افزود: به عقیده من نسبت به سال های گذشته امسال حضور بیشتری خواهند و چنانچه فضای پایانه عراق را مشاهده کنند انگیزه شان برای سال های آتی و استفاده شان از این مرز بیشتر خواهد شد.