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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۹

حل اختلافات با «داوری حرفه‌ای» مسیری برای عدالت پایدارتر در سمنان

حل اختلافات با «داوری حرفه‌ای» مسیری برای عدالت پایدارتر در سمنان

سمنان-معاون قضایی دادگستری سمنان، نظارت مستمر بر فرآیند ارجاع پرونده‌ها و بهره‌گیری از داوری تخصصی را راهبردی اثربخش برای کاهش هزینه‌ها، تسریع رسیدگی و ترویج فرهنگ صلح و سازش در استان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شکوری غروب چهارشنبه در نشست مشترک با رئیس اتاق تعاون استان سمنان در محل دادگستری مرکز استان، اظهار کرد: هدف این نشست توسعه همکاری‌ها در حوزه داوری است.

وی با اشاره به سیاست‌های تحول و تعالی قوه قضاییه اظهار کرد: در این نشست، راهکارهای تقویت فرآیند ارجاع پرونده‌های قابل داوری، ارتقای تعاملات مشترک و بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های قانونی اتاق تعاون برای حل‌وفصل اختلافات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان سمنان افزود: نظارت مستمر بر فرآیند ارجاع پرونده‌ها، استفاده هدفمند از ظرفیت داوری تخصصی اتاق تعاون و طراحی سازوکارهای مؤثر برای افزایش ارجاع پرونده‌های واجد شرایط باید مد نظر قرار گیرد.

شکوری با تأکید بر اهمیت توسعه همکاری میان مراجع قضایی و اتاق تعاون تصریح کرد: گسترش این همکاری‌ها می‌تواند با تسریع در رسیدگی به اختلافات، کاهش هزینه‌ها و زمان دادرسی، افزایش رضایتمندی مراجعان و ترویج فرهنگ صلح و سازش، به کاهش بار پرونده‌های ورودی دستگاه قضایی کمک کند.

وی همچنین اطلاع‌رسانی درباره مزایای داوری حرفه‌ای، ارتقای کیفیت خدمات داوری و تقویت نظارت بر فرآیند ارجاع پرونده‌ها را از دیگر برنامه‌های مورد تأکید دانست و اضافه کرد: بهره‌گیری گسترده‌تر از ظرفیت‌های قانونی داوری، امکان حل سریع‌تر، دقیق‌تر و کم‌هزینه‌تر اختلافات را برای شهروندان و فعالان اقتصادی فراهم می‌کند.

کد مطلب 6889228

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