به گزارش خبرنگار مهر، حسین شکوری غروب چهارشنبه در نشست مشترک با رئیس اتاق تعاون استان سمنان در محل دادگستری مرکز استان، اظهار کرد: هدف این نشست توسعه همکاریها در حوزه داوری است.
وی با اشاره به سیاستهای تحول و تعالی قوه قضاییه اظهار کرد: در این نشست، راهکارهای تقویت فرآیند ارجاع پروندههای قابل داوری، ارتقای تعاملات مشترک و بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیتهای قانونی اتاق تعاون برای حلوفصل اختلافات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان سمنان افزود: نظارت مستمر بر فرآیند ارجاع پروندهها، استفاده هدفمند از ظرفیت داوری تخصصی اتاق تعاون و طراحی سازوکارهای مؤثر برای افزایش ارجاع پروندههای واجد شرایط باید مد نظر قرار گیرد.
شکوری با تأکید بر اهمیت توسعه همکاری میان مراجع قضایی و اتاق تعاون تصریح کرد: گسترش این همکاریها میتواند با تسریع در رسیدگی به اختلافات، کاهش هزینهها و زمان دادرسی، افزایش رضایتمندی مراجعان و ترویج فرهنگ صلح و سازش، به کاهش بار پروندههای ورودی دستگاه قضایی کمک کند.
وی همچنین اطلاعرسانی درباره مزایای داوری حرفهای، ارتقای کیفیت خدمات داوری و تقویت نظارت بر فرآیند ارجاع پروندهها را از دیگر برنامههای مورد تأکید دانست و اضافه کرد: بهرهگیری گستردهتر از ظرفیتهای قانونی داوری، امکان حل سریعتر، دقیقتر و کمهزینهتر اختلافات را برای شهروندان و فعالان اقتصادی فراهم میکند.
نظر شما