پیرصالحی: حمایت از داروی ایرانی به نفع بیماران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در نشست مشترک تشکلهای دارویی و مکمل با مدیران سازمان غذا و دارو، اظهار داشت: مأموریت اصلی سازمان غذا و دارو حمایت از سلامت مردم و بیماران است، اما این هدف بدون حمایت از تولید داخلی قابل تحقق نیست. هر زمان که از تولید حمایت میکنیم، در واقع از دسترسی پایدار بیماران به دارو و خدمات سلامت حمایت کردهایم.
وی افزود: ممکن است برخی این حمایت را به اشتباه صرفاً حمایت از تولیدکننده تلقی کنند، در حالی که هدف نهایی از تقویت تولید داخلی، حفظ امنیت دارویی کشور و تأمین نیازهای درمانی مردم است. البته سازمان غذا و دارو در برابر هرگونه تخلف، سودجویی یا رفتار خارج از ضوابط نیز با جدیت برخورد خواهد کرد.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به برخی چالشهای اقتصادی و سیاستهای اصلاح قیمت دارو، گفت: پس از تغییرات ارزی و افزایش هزینههای تولید، ضرورت بازنگری در قیمت برخی اقلام دارویی مطرح شد، اما برخی ذهنیتهای نادرست درباره وضعیت مالی شرکتهای دارویی موجب شد این موضوع با حساسیتهای مختلفی همراه شود.
وی افزود: واقعیت این است که تصمیمگیری در حوزه دارو باید با در نظر گرفتن همزمان منافع بیماران، پایداری تولید و امنیت تأمین کشور انجام شود و نمیتوان این حوزه را صرفاً از یک زاویه مورد ارزیابی قرار داد.
پیرصالحی در ادامه به مشکلات سامانههای الکترونیکی حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: تعدد سامانهها، مشکلات ارتباطی میان زیرساختها و همچنین افزایش حملات سایبری در شرایط خاص، بخشی از چالشهای فعلی حوزه فناوری اطلاعات است. در برخی موارد اختلال در ارتباط میان سامانهها یا محدودیتهای فنی موجب بروز مشکلاتی برای فعالان صنعت و داروخانهها میشود.
وی ادامه داد: همکاران ما در سازمان غذا و دارو به صورت شبانهروزی در حال پیگیری رفع این مشکلات هستند و با وجود محدودیتها، تلاش میکنند خدمات سامانهای با کمترین اختلال در اختیار ذینفعان قرار گیرد.
پیرصالحی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیتهای منابع ارزی، اظهار داشت: با وجود فشارهای اقتصادی و محدودیتهای ارزی، تأمین ارز مورد نیاز حوزه دارو و تجهیزات پزشکی همچنان در اولویت نظام سلامت قرار دارد و با حمایت دولت و همکاری بانک مرکزی تلاش میشود نیازهای این حوزه به موقع تأمین شود تا خللی در دسترسی بیماران به دارو ایجاد نشود.
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