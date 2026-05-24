رایزنی روسای جمهور بلاروس و فرانسه درباره روابط مینسک با اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، الکساندر لوکاشنکو و امانوئل ماکرون روسای جمهور بلاروس و فرانسه امروز یکشنبه در تماسی تلفنی پیرامون مسائل منطقه‌ای و روابط مینسک با اتحادیه اروپا رایزنی کردند.

بر اساس اعلام خبرگزاری بلتا، این رایزنی تلفنی به ابتکار طرف فرانسوی انجام شد.

این گفتگو مربوط به روابط بلاروس با اتحادیه اروپا و فرانسه اعلام شد.

آخرین مکالمه بین لوکاشنکو و ماکرون در ۲۶ فوریه ۲۰۲۲، یعنی ۲ روز پس از شروع عملیات ویژه نظامی روسیه انجام شده بود.

بلتا درباره این رایزنی تلفنی جزییات بیشتری را رسانه ای نکرده است.