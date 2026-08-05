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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۷

ماکرون: اتحادیه اروپا و متحدانش فشار بر روسیه را افزایش خواهند داد

ماکرون: اتحادیه اروپا و متحدانش فشار بر روسیه را افزایش خواهند داد

رئیس‌ جمهور فرانسه در ادامه سیاست روسیه هراسانه پاریس اعلام کرد: اتحادیه اروپا و متحدانش فشار بر روسیه را افزایش خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امانوئل ماکرون رئیس‌ جمهور فرانسه امروز چهارشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس مدعی شد: روسیه بار دیگر غیرنظامیان را در کی‌یف و منطقه پیرامون آن هدف قرار داده است.

رئیس‌ جمهور فرانسه در ادامه سیاست روسیه هراسانه این کشور چنین ادامه داد: این سیاست ارعاب که با استفاده از موشک و پهپاد اجرا می‌شود، غیرقابل‌قبول است. هر حمله جدید، حقیقتی آشکار را تقویت می‌کند: روسیه باید بهای تجاوزگری خود را بپردازد و پاسخگوی جنایاتش باشد.

امانوئل ماکرون سپس اضافه کرد: ما دوشادوش اوکراین، نه تسلیم خستگی می‌شویم و نه مرعوب ارعاب‌افکنی‌ها. اتحادیه اروپا و شرکایش به افزایش فشار بر روسیه، از جمله از طریق اعمال تحریم‌های جدید، ادامه خواهند داد و هم‌زمان حمایت نظامی از اوکراین را تقویت خواهند کرد تا این کشور بتواند از خود دفاع کرده و از جمعیتش محافظت کند.

کد مطلب 6909314

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    نظرات

    • علی IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      0 0
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      دربرابر کشور روسیه توان ایستادگی ندارید هرچقدرم که فشاری بشید

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