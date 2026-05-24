به گزارش خبرنگار مهر، سجاد انوشیروانی عصر یکشنبه به همراه جمعی از مسئولان این فدراسیون و مدیران ورزش استان کردستان با حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی نماینده ولیفقیه در استان کردستان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، رئیس فدراسیون وزنهبرداری با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه استان کردستان در این رشته ورزشی اظهار داشت: بانوان کردستانی در کنار آقایان در عرصههای ملی و بینالمللی عملکرد قابل قبولی داشته و موفق به کسب عناوین ارزشمندی شدهاند.
وی افزود: آینده وزنهبرداری در کردستان روشن است و تلاش داریم با همکاری مسئولان استانی، زیرساختهای تخصصی این رشته را توسعه دهیم تا مسیر برای رشد و افتخارآفرینی ورزشکاران هموارتر شود.
انوشیروانی با اشاره به تجربه موفق برخی استانها در توسعه این رشته گفت: استانهایی مانند مازندران و فارس با حمایت فدراسیون توانستهاند پیشرفتهای چشمگیری داشته باشند و کردستان نیز به دلیل برخورداری از استعدادهای درخشان، در اولویت برنامههای توسعهای قرار دارد.
وی همچنین با تأکید بر نقش جامعه وزنهبرداری در عرصههای مختلف کشور بیان کرد: این جامعه همواره در کنار آرمانهای انقلاب اسلامی حضور فعال داشته و امروز نیز با تلاش در میادین بینالمللی به دنبال افتخارآفرینی برای ایران است.
رئیس فدراسیون در پایان اظهار داشت: در حال حاضر آرامش و انسجام مناسبی در فدراسیون حاکم است و تمام تمرکز ما بر موفقیت ورزشکاران و ارتقای جایگاه ایران در رقابتهای جهانی است.
تأکید نماینده ولیفقیه بر تقویت زیرساختها
نماینده ولیفقیه در استان کردستان نیز با اشاره به ظرفیتهای ورزشی استان گفت: ورزش کردستان در سالهای اخیر دستاوردهای خوبی داشته و در صورت توجه بیشتر مسئولان میتواند بیش از پیش در سطح ملی و بینالمللی بدرخشد.
حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی با تأکید بر اهمیت زیرساختهای ورزشی افزود: اماکن ورزشی سرمایههای ارزشمند استان هستند و باید با برنامهریزی دقیق حفظ و تقویت شوند.
پورذهبی همچنین با اشاره به حضور ورزشکاران کردستانی در لیگهای کشوری و تیمهای ملی تصریح کرد: استفاده از این ظرفیتها و حمایت از قهرمانان میتواند نقش مهمی در توسعه ورزش استان ایفا کند.
