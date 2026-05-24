معادن شن و ماسه و ترافیک از مشکلات آمل است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی عصر یکشنبه در دیدار شهردار و اعضای شورای شهر آمل با اشاره به وضعیت خاص و استراتژیک شهرستان آمل، افزود: متاسفانه این شهرستان با مشکلات متعددی در حوزه های مختلف مانند ترافیک، بحث های زیست محیطی، معادن شن و ماسه و برخی مشکلات دیگر روبروست که رفع این مشکلات نیازمند همت و تلاش جهادی مسئولین مرتبط است.

وی تاکید کرد: دستگاه قضایی مازندران در راستای حفظ حقوق عامه به مشکلات مناطق مختلف شهری و روستایی در استان از جمله شهرستان آمل ورود جدی داشته و دستورات لازم برای حل مشکلات مذکور صادر شده است.

پوریانی تصریح کرد: دادگستری مازندران تا حل و فصل کامل مشکلات، پیگیر موضوعات مرتبط با شهرستان آمل و همه حوزه های قضایی استان خواهد بود و عملکرد مسئولان مرتبط را در راستای حفظ حقوق عامه با حساسیت ویژه رصد خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین در تماس تلفنی با رئیس دادگستری آمل و دریافت گزارش و توضیحات لازم، دستورات مقتضی را برای نظارت ویژه بر عملکرد مسئولین و حل معضلات شهری صادر کرد.