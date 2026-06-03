حجت الاسلام والمسلمین علیرضا فرهنگ در حاشیه آئین تجلیل از ۱۳۰ مادر دارای چند فرزند در آران و بیدگل در گفتگو با خبرنگار مهر با استناد به آیه‌ ۷۴ سوره فرقان«رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّیَّاتِنا قُرَّةَ أَعْیُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقینَ إِماماً» اظهار کرد: شما مادران با تربیت نسل مهدوی، علوی و حسینی در دامان خود، زمینه‌ساز ظهور هستید.

وی همچنین با اشاره به آیه ۵ سوره قصص «وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ» ابراز کرد: با توجه به وعده‌ ‌حتمی و صادق خداوند، شما با تربیت نسل مهدوی از فرزندان خود زمینه‌ نابودی،مستکبران، جانشینی مستضعفان و ظهور را زمینه سازی می‌کنید.

امام جمعه آران و بیدگل با تاکید بر اینکه خداوند مباحث رزق را در قرآن تاکید فرموده است، تصریح کرد: مادران با اعتماد به لطف و رزق خدا در این شرایط سخت فرزندآوری و رویداد شکوه مادری را اجرا می‌کنند.

وی با قدردانی از شبکه‌ خادمیاری در آران وبیدگل و زحمات کانون تخصصی بانوان و خانواده رضوی در تبیین رویداد شکوه مادری و اجرای این پویش خاطرنشان کرد: جمعیت یکی از مولفه های اصلی قدرت سخت و نرم هر کشور است.

حجت الاسلام والمسلمین فرهنگ با بیان اینکه جوانی جمعیت نقطه قوت و اقتدار کشور می‌شود، تاکید کرد: تلاش و خدمات مجموعه خادمیاری آران و بیدگل در مباحث خانواده و جوانی جمعیت ارزشمند و قابل تامکل و تقدیر است.

به گزارش مهر آیین تجلیل از ۱۳۰ مادر جوانِ دارای چند فرزند در قالب رویداد شکوه مادری با حضور امام جمعه شهرستان آران و بیدگل و عباس آذرباد معاون خادمیاری کانون‌های خدمت رضوی استان اصفهان در آستانه عید غدیر خم در حرم مطهر قاسم بن علی النقی(ع) این شهرستان برگزار شد.

دفتر خدمت رضوی شهرستان آران و بیدگل اکنون با ۴۴۵ خادمیار و یاور فعال این شهرستان در ۱۱ کانون عمومی و هشت کانون تخصصی سلامت، حقوقی، زیارت، مشاوره مددکاری، خبر و فضای مجازی، بانوان و خانواده، تعلیم و تربیت و تبلیغ دینی خدمت می‌کنند که ۳۷۳ نفر از آنها خادمیار و ۷۲ نفر یاور رضوی، ۲۵۳ نفر از آنها بانوان و ۱۹۲ نفرشان از آقایان هستند.

اعضای این کانون‌ها در حوزه‌های محرومیت زدایی و گره‌گشایی از نیازمندان و افراد آبرودار با تامین جهیزیه، اقدامات تعلیم و تربیت، فرزندآوری و فرزندپروری، خانه و خانواده، تهیه سیسمونی و جهیزیه، آزادی زندانیان جرائم غیر عمد با رضایت طلبکاران مالی ضمن حفظ شأن و منزلت کرامت انسانی احسان جویان فعالیت‌های شاخصی دارند.

کانون‌های خدمت رضوی آران و بیدگل فعالیت رسمی خود را با ۳۶ خادمیار دهه کرامت سال ۱۴۰۰ آغاز کرد.