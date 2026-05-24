به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر «علی عبداللهی» فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) در حاشیه مراسم گرامیداشت اربعین شهدای جنگ تحمیلی سوم، در جمع خبرنگاران، با اشاره به توانمندی‌های دفاعی کشور، جمهوری اسلامی ایران را ارائه‌دهنده یک «الگوی جدید جنگ» در عرصه بین‌المللی توصیف کرد که می‌تواند راهگشای تمامی ملت‌های استقلال‌طلب و آزادی‌خواه باشد.

سرلشکر عبداللهی با تأکید بر اینکه این الگو بر پایه خلاقیت، ابتکار عمل و تکیه بر امکانات کاملاً بومی و ایرانی شکل گرفته است، اظهار داشت: این تاکتیک نوین که توسط فرزندان این مرز و بوم طراحی شد، نشان داد که برای نجات از یوغ استکبار جهانی، تنها کافی است، اراده‌ای قوی و پولادین داشت.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) در تشریح مؤلفه‌های اصلی این قدرت‌آفرینی تصریح کرد: همه چیز در میدان نبرد، به اراده انسان‌ها، استواری، ایستادگی، راسخ‌بودن در دین و اعتماد به وعده الهی بستگی دارد؛ لذا اگر استمرار بر مقاومت داشته باشیم، هیچ قدرت متکبری در دنیا توانایی پیروزی بر ما را نخواهد داشت.

وی با اشاره به الهام‌بخش‌بودن این تجربه برای محور مقاومت و مسلمانان جهان گفت: این یک الگوی جدید است که می‌تواند برای تمامی مظلومان عالم و مسلمانان دنیا یک تجربه بسیار بزرگ و گران‌بها باشد.

سرلشکر عبداللهی همچنین در واکنش به تهدیدات دشمنان تصریح کرد: ما تا آخرین نفس ایستاده‌ایم و در این مسیر، ذره‌ای تردید نداریم. ایستادگی ما دائمی و پایان‌ناپذیر است.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) تأکید کرد: کسی گمان نکند که استقامت ما در هم می‌شکند. ما ثابت‌قدم هستیم و دشمن بداند که حتی اگر تنها یک نفر از ما باقی بماند، که همان یک نفر هم خواهد ایستاد.