  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۱

رقابت‌های آزاد پاراوزنه برداری الجزایر؛

پایان کار نمایندگان تیم ایران با کسب ۲۷ مدال طلا، نقره و برنز

پایان کار نمایندگان تیم ایران با کسب ۲۷ مدال طلا، نقره و برنز

تیم ملی پاراوزنه برداری ایران با کسب ۲۷ مدال طلا، نقره و برنز به کار خود در رقابت های آزاد الجزایر پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان، در آخرین روز از رقابت‌های آزاد پاراوزنه‌برداری الجزایر، در بخش تیمی آقایان، تیم کشورمان با ترکیب علی اکبر غریب شاهی، امیر جعفری و مبین محمدی به روی تخته رفت و موفق به کسب مدال برنز شد تا کاروان پاراوزنه‌برداری کشورمان با نام شهید ماکان نصیری با کسب ۲۷ مدال رنگارنگ شامل (۱۴ طلا، ۵ نقره و ۷ برنز) به کار خود در این مسابقات پایان دهد.

گفتنی است در پایان این مسابقات دو مدال طلا در بخش پیشکسوتان و ورزشکار برتر به مهدیه محمدیان اهدا شد.

کد مطلب 6839863

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها