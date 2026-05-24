به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان، در آخرین روز از رقابتهای آزاد پاراوزنهبرداری الجزایر، در بخش تیمی آقایان، تیم کشورمان با ترکیب علی اکبر غریب شاهی، امیر جعفری و مبین محمدی به روی تخته رفت و موفق به کسب مدال برنز شد تا کاروان پاراوزنهبرداری کشورمان با نام شهید ماکان نصیری با کسب ۲۷ مدال رنگارنگ شامل (۱۴ طلا، ۵ نقره و ۷ برنز) به کار خود در این مسابقات پایان دهد.
گفتنی است در پایان این مسابقات دو مدال طلا در بخش پیشکسوتان و ورزشکار برتر به مهدیه محمدیان اهدا شد.
رقابتهای آزاد پاراوزنه برداری الجزایر؛
پایان کار نمایندگان تیم ایران با کسب ۲۷ مدال طلا، نقره و برنز
تیم ملی پاراوزنه برداری ایران با کسب ۲۷ مدال طلا، نقره و برنز به کار خود در رقابت های آزاد الجزایر پایان داد.
