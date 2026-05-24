به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند، فرمانده انتظامی استان البرز، امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران حاضر شد و از دستگیری مردی خبر داد که با شلیک چهار گلوله، همسر سابق خود را در یک بنگاه مشاور املاک به قتل رسانده بود.

وی در ادامه اعلام کرد: به‌دنبال اعلام مرکز پیام پلیس مبنی بر وقوع قتل مسلحانه زنی در محله شاهین‌ویلای کرج، تیم‌های جنایی پلیس آگاهی بلافاصله در محل حاضر شدند.

سردار هداوند افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد مقتول با اصابت چهار گلوله کلت کمری از سوی همسر سابقش که راننده تاکسی است، داخل بنگاه معاملات ملکی به قتل رسیده و قاتل متواری شده است.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: با اقدامات فوری پلیسی مشخص شد متهم قصد خروج از کشور را دارد که طی هماهنگی‌های لازم، در یکی از شهرهای استان‌های غربی دستگیر شد.

سردار هداوند با اشاره به انگیزه اختلافات مالی، تأکید کرد: متهم به‌همراه سلاح گرم در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار دارد.