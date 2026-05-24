به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی، در جلسه شورای اداری استان به مناسبت گرامیداشت هفته روابط عمومی و ارتباطات، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، رهبر شهید انقلاب و سوم خرداد (سالروز آزادسازی خرمشهر)، به تشریح جایگاه سامانه فؤاد و روابط عمومیها در خدمترسانی به مردم پرداخت.
فتح خرمشهر؛ روز مقاومت ماندگار در تاریخ ایران عزیز
شاهرخی گفت: امروز یک روز بهیادماندنی است زیرا فتح خرمشهر به عنوان روز مقاومت در تاریخ ایران عزیز ماندگار شده است. مردم عزیز ایران و لرستان، قهرمان ۸۵ شب، حضور پرقدرت معناداری در خیابانها داشتهاند که جای قدردانی و سپاس دارد.
استاندار لرستان ادامه داد: این رویداد، برگ زرینی در تاریخ ملتها خواهد بود زیرا در هیچ جای دنیا چنین واقعه مبارکی سراغ نداریم که مردم خستگیناپذیر، برای دفاع از ارزشها و مقابله با دشمن متجاوز، اینچنین ثابت قدم حضور داشته باشند.
تقدیر از نیروهای مسلح و نقش یگان هوافضای سپاه
نماینده عالی دولت در لرستان تصریح کرد: همه ما قدردان نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی هستیم که برای همیشه در خط مقدم نبرد حضور داشتهاند زیرا هیمنه پوشالی قدرتمندترین ارتش دنیا را درهم شکستهاند و برای همیشه، هیمنه آنها قابل ترمیم هم نیست.
شاهرخی گفت: در لرستان، تلاشهای یگان هوافضای سپاه که مانند یک نگین به نقشآفرینی در عرصه دفاع از کشور میپردازد و بخش قابلتوجهی از بیچارگی رژیم صهیونیستی و آمریکا را در کنار تلاشهای ارتش و نیروی انتظامی رقم زدند، قابل تقدیر است.
سامانه فؤاد؛ گامی در جهت ارتقای کیفیت خدمات اداری
استاندار لرستان با اشاره به طرح فؤاد اظهار داشت: این سامانه کار ما را در خدمترسانی و ارتباطگیری با مردم تسهیل میکند، به ویژه در موضوعاتی که موجب تأخیر و دلخوری مردم شده است.
شاهرخی افزود: به جدیت این کار را که دولت در دستور کار قرار داده، پیگیری میکنیم زیرا گام مهمی در راستای ارتقای کیفیت خدمات اداری به مردم عزیز است.
اخلاق مداری در پاسخگویی به ارباب رجوع
استاندار لرستان ادامه داد: بر اساس اعتقادات دینی و باورها، مسئولیت ما و فلسفه وجود دولتها، به واسطه حضور و وجود مردم و بهترین خدمت، خدمت به مردم است که این امر باعث تغییر ذهنیت برخی افراد میشود تا در کنار و خدمتگزار مردم باشند.
شاهرخی گفت: بیاحترامی به ارباب رجوع، پذیرفته نیست و این باور باید در همه ردههای سازمانی حاکم شود که مردم ولینعمت ما هستند و باید گرهگشای کار مردم باشیم.
استاندار لرستان تصریح کرد: پاسخ، توضیح و توجیه ما باید همراه با صبر و حلم باشد تا فشار روحی ناشی از عدم انجام تقاضای همشهریان را کاهش دهیم. حتی در مواردی که منع قانونی برای انجام یک تقاضا وجود دارد، کارکنان باید با اخلاق محترمانه، توجیه منطقی، صبر و بردباری، فشار روانی متقاضی را کاهش دهند.
نقش بیبدیل روابطعمومیها در سازمانها
شاهرخی در بخش دیگری از سخنانش ضمن تبریک هفته روابط عمومی به کلیه فعالان این عرصه که فداکارانه تلاش میکنند، گفت: نقش روابطعمومیها و ارتباطات به صورت کلی بدون جایگزین و بیبدیل است.
وی ادامه داد: برخی مسئولیتها غیرقابل واگذاری هستند و اگر به خوبی کار نکند، کسی جای آنها نمیتواند کار کند. این نقشها معمولاً کلیدی هستند و روابط عمومی یکی از نقشهاست.
بدون اطلاعرسانی مؤثر و به موقع، کاری از پیش نمیبریم
استاندار لرستان افزود: مدیران و فرمانداران باید در نظر داشته باشند که حتی اگر بهترین کارها را انجام بدهیم ولی اطلاعرسانی مؤثر و به موقع نداشته باشیم، کاری از پیش نمیبریم.
شاهرخی ادامه داد: ارتباط دوسویه مدیران از طریق روابطعمومیها باعث فروریختن دیوار بیاعتمادی میشود و بذر اعتماد و همکاری و امید به آینده در جامعه شکوفا میشود.
لزوم سرمایهگذاری در روابطعمومیها
استاندار لرستان با بیان اینکه یکی از محلهایی که باید از نظر نیروی انسانی، تجهیزات و منابع تقویت شود، حوزه روابط عمومی است، گفت: برآیند کار همه مدیران، در روابط عمومی منعکس میشود اما چارت روابطعمومیها در برخی دستگاهها خالی است.
وی ادامه داد: ما هزینههای متعددی در سازمانها داریم اما در روابط عمومی سرمایهگذاری نمیکنیم که همین امر موجب ناتوانی و عدم توفیق در مأموریت روابط عمومی میشود.
شاهرخی افزود: مدیران استان باید در راستای تقویت ارتباط دوسویه و قوی با مردم، به تقویت روابطعمومیها بپردازند زیرا کسب محبوبیت در بین مردم با عملکرد و پاسخگویی مؤثر صورت میگیرد نه با عکسهای بزرگ.
موانع و محدودیتهای دولت را نیز برای مردم بیان کنید
نماینده عالی دولت در لرستان با تأکید بر بیان شایسته خدمات دولت در سطح استان، گفت: در این زمینه موانع و محدودیتهای دولت را هم بیان کنید.
وی افزود: قدر این مردم را بدانید و از امروز در ادامه همه فعالیتها، نگاه ویژهای به جایگاه روابطعمومیها به عنوان یک بخش اصلی در سازمانها داشته باشید.
استاندار لرستان اظهار داشت: با وجود جایگاه ویژه در حوزه عملکرد روابطعمومی و دادن اختیارات کافی به این بخش، تعامل دوسویه بهتری بین مردم و دستگاهها (تصمیمگیرندگان سازمانها) ایجاد میشود.
شاهرخی ادامه داد: خوشبختانه در لرستان در حالی که در سال گذشته سه جنگ و شبه کودتا را پشت سر گذاشتیم و اکنون نیز در حال جنگ هستیم، خدمترسانی را تعطیل نکردیم، ولی اطلاعرسانی این خدمات وابسته به جایگاه مؤثر روابطعمومیها در امر اطلاعرسانی نیز هست.
