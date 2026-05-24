به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی جودو ایران پس از حضور در دو گرنداسلم تاجیکستان و قزاقستان که پس از ۶ سال اتفاق افتاد، با سه ورزشکار راهی رقابت های کاپ آفریقا در الجزایر شد و موفق به کسب سه مدال از این مسابقات شد.

تیم ملی جودو ایران که خود را برای حضور در المپیک جوانان داکار و بازی های آسیایی ناگویا ژاپن آماده می کند، در رقابت‌های کاپ آفریقا با هدایت ایوب رستمی شرکت کرد و به سه مدال طلا توسط الیاس پرهیزگار، امیرعباس چوپان و سبحان حکیمی دست پیدا کرد.

در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم شامگاه امروز یکشنبه (سوم خرداد) الیاس پرهیزگار در فینال این مسابقات به مصاف «اولیویه گاگنون» از کانادا رفت و با پیروزی برابر وی عنوان قهرمانی و مدال طلا را به خود اختصاص داد.

در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم امیرعباس چوپان در مبارزه فینال برابر حریفی از کشور میزبان به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی و مدال طلا را به خود اختصاص داد.

در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم نوجوانان سبحان حکیمی تنها نماینده جودو ایران در این بخش که با نمایشی مقتدرانه به فینال رسیده بود، در مبارزنه نهایی «عبدالله دلیلی» از الجزایر را «ایپون» کرد و با اقتدار عنوان قهرمانی و مدال طلا را از آن خود کرد.