به گزارش خبرنگار مهر،هاشم حشمتی ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به جمعیت تحت پوشش ۳۹۴ هزار نفری دانشگاه اظهار کرد: شاخص باروری کل منطقه ۱.۶۴ است که پایینتر از سطح جایگزینی جمعیت محسوب میشود و در صورت ادامه این روند، جمعیت منطقه در سالهای آینده کاهش خواهد یافت.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه از ارائه بیش از ۳ میلیون خدمت بهداشتی در سال گذشته خبر داد و گفت: در حال حاضر ۲۱۲ واحد ارائه خدمت شامل مراکز جامع سلامت، خانههای بهداشت، پایگاههای بهداشت، آزمایشگاهها و مراکز تخصصی زیرمجموعه معاونت بهداشتی فعالیت دارند و بیش از ۷۰۰ نفر در این حوزه مشغول خدمترسانی هستند.
وی همچنین از افزایش پوشش «یکبار خدمت» از ۴۵ درصد به ۷۹ درصد خبر داد و این موفقیت را نتیجه اجرای کمپین اطلاعرسانی و تلاش گسترده کارکنان حوزه بهداشت دانست.
حشتمی گفت: در سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات حوزه بهداشت هزینه شد که شامل خرید یخچال واکسن، دستگاه نوار قلب، تجهیزات آزمایشگاهی، کپسول اکسیژن، سیستمهای رایانهای و تجهیز مراکز شبانهروزی به موتور برق بوده است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه افزود: همچنین ۱۰ خانه بهداشت بهسازی و نوسازی شده و ۹ خانه بهداشت جدید به همراه یک مرکز جامع سلامت با صرف هزینه ۱۷ میلیارد تومان بهزودی افتتاح خواهند شد.
وی از رشد گسترده خدمات بهداشتی و درمانی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: شاخص سزارین پس از سالها روند افزایشی، از ۴۱ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته است.
