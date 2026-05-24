۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۰

کاهش نرخ سزارین و افزایش چشمگیر خدمات سلامت در تربت‌حیدریه

تربت حیدریه- معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه گفت: شاخص سزارین پس از سال‌ها روند افزایشی، از ۴۱ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر،هاشم حشمتی ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به جمعیت تحت پوشش ۳۹۴ هزار نفری دانشگاه اظهار کرد: شاخص باروری کل منطقه ۱.۶۴ است که پایین‌تر از سطح جایگزینی جمعیت محسوب می‌شود و در صورت ادامه این روند، جمعیت منطقه در سال‌های آینده کاهش خواهد یافت.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه از ارائه بیش از ۳ میلیون خدمت بهداشتی در سال گذشته خبر داد و گفت: در حال حاضر ۲۱۲ واحد ارائه خدمت شامل مراکز جامع سلامت، خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های بهداشت، آزمایشگاه‌ها و مراکز تخصصی زیرمجموعه معاونت بهداشتی فعالیت دارند و بیش از ۷۰۰ نفر در این حوزه مشغول خدمت‌رسانی هستند.

وی همچنین از افزایش پوشش «یک‌بار خدمت» از ۴۵ درصد به ۷۹ درصد خبر داد و این موفقیت را نتیجه اجرای کمپین اطلاع‌رسانی و تلاش گسترده کارکنان حوزه بهداشت دانست.

حشتمی گفت: در سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات حوزه بهداشت هزینه شد که شامل خرید یخچال واکسن، دستگاه نوار قلب، تجهیزات آزمایشگاهی، کپسول اکسیژن، سیستم‌های رایانه‌ای و تجهیز مراکز شبانه‌روزی به موتور برق بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه افزود: همچنین ۱۰ خانه بهداشت بهسازی و نوسازی شده و ۹ خانه بهداشت جدید به همراه یک مرکز جامع سلامت با صرف هزینه ۱۷ میلیارد تومان به‌زودی افتتاح خواهند شد.

وی از رشد گسترده خدمات بهداشتی و درمانی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: شاخص سزارین پس از سال‌ها روند افزایشی، از ۴۱ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته است.

