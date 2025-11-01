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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

نوزاد ۵ کیلوگرمی در بیمارستان قائم (عج) مشهد به دنیا آمد

نوزاد ۵ کیلوگرمی در بیمارستان قائم (عج) مشهد به دنیا آمد

مشهد- بانوی گنابادی ۴۲ ساله با سابقه دیابت، سومین فرزند خود را در بیمارستان قائم (عج) با وزن ۵ کیلوگرم به دنیا آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانوی گنابادی ۴۲ ساله با سابقه دیابت، سومین فرزند خود را در بیمارستان قائم (عج) به دنیا آورد. این نوزاد پسر با وزن ۵ کیلو و ۱۰۰ گرم، در ساعت ۷ صبح، به روش سزارین و به‌دستان زهرا راستین، متخصص زنان و زایمان بیمارستان قائم (عج) متولد شد.

مادر این نوزاد، پیش از این نیز دو زایمان دیگر داشته که وزن نوزادانش به ترتیب ۴ کیلو و ۲۰۰ گرم و و ۴ کیلو و ۵۰۰ گرم بوده است.

طبق اعلام مسئولان بخش زنان بیمارستان قائم (عج)، حال مادر و نوزاد هر دو رضایت‌بخش است، در حال حاضر در بخش زنان این مرکز درمانی بستری هستند و به‌زودی از بیمارستان ترخیص خواهند شد.

کد مطلب 6640956

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