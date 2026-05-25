به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا در فضای مجازی نوشت: به برادرم محمدباقر قالیباف که مدیری جهادی و نستوه و میدان‌دیده است، خدا قوت گفته و انتخاب مجدد او به ریاست مجلس با آرای اکثریت نمایندگان را تبریک می‌گویم.

آقای قالیباف، حقاً و انصافاً در جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان و پس از آن، در عرصه‌های «میدان» و «دیپلماسی» جهاد کرد.

وفق فرمایشات امامین انقلاب، مجلس در رأس امور و ریل‌گذار کشور است.

قوه قضاییه آماده است بیش از گذشته با مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم آن، همکاری و مساعدت داشته باشد.

در دوره اخیر بیشترین سطح تعامل میان بخش‌های مختلف دستگاه قضا و نمایندگان مجلس برقرار شد؛ با این وجود ما کماکان معتقدیم که امکان گسترش هر چه بیشتر سطح تعاملات میان قوای قضاییه و مقننه وجود دارد.