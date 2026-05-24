  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۰

اجرای نمایش عروسکی «پینوکیو» با محوریت آسیب‌های فضای مجازی در تبریز

اجرای نمایش عروسکی «پینوکیو» با محوریت آسیب‌های فضای مجازی در تبریز

تبریز- نمایش عروسکی «پینوکیو» با هدف بررسی آسیب‌های فضای مجازی، طی روزهای ۵ و ۶ خردادماه در فرهنگسرای الغدیر تبریز به روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در راستای ترویج فرهنگ استفاده صحیح از تکنولوژی و پیشگیری از آسیب‌های فضای مجازی، اقدام به برگزاری نمایش عروسکی پینوکیو کرده است. این برنامه فرهنگی با همکاری فرهنگسرای بزرگ الغدیر تدارک دیده شده است.

علاقه‌مندان و خانواده‌های تبریزی می‌توانند برای تماشای این نمایش در روزهای سه‌شنبه ۵ خردادو چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵ به فرهنگسرای بزرگ الغدیر واقع در یکه‌دکان، خیابان قره‌باغی مراجعه کنند.

این نمایش در هر دو روز از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۰۰ میزبان مخاطبان و علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی خواهد بود.

اجرای نمایش عروسکی «پینوکیو» با محوریت آسیب‌های فضای مجازی در تبریز

کد مطلب 6839991

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها