به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در راستای ترویج فرهنگ استفاده صحیح از تکنولوژی و پیشگیری از آسیبهای فضای مجازی، اقدام به برگزاری نمایش عروسکی پینوکیو کرده است. این برنامه فرهنگی با همکاری فرهنگسرای بزرگ الغدیر تدارک دیده شده است.
علاقهمندان و خانوادههای تبریزی میتوانند برای تماشای این نمایش در روزهای سهشنبه ۵ خردادو چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵ به فرهنگسرای بزرگ الغدیر واقع در یکهدکان، خیابان قرهباغی مراجعه کنند.
این نمایش در هر دو روز از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۰۰ میزبان مخاطبان و علاقهمندان به هنرهای نمایشی خواهد بود.
