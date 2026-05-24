به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در راستای ترویج فرهنگ استفاده صحیح از تکنولوژی و پیشگیری از آسیب‌های فضای مجازی، اقدام به برگزاری نمایش عروسکی پینوکیو کرده است. این برنامه فرهنگی با همکاری فرهنگسرای بزرگ الغدیر تدارک دیده شده است.

علاقه‌مندان و خانواده‌های تبریزی می‌توانند برای تماشای این نمایش در روزهای سه‌شنبه ۵ خردادو چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵ به فرهنگسرای بزرگ الغدیر واقع در یکه‌دکان، خیابان قره‌باغی مراجعه کنند.

این نمایش در هر دو روز از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۰۰ میزبان مخاطبان و علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی خواهد بود.