ولایت و بیعت دو بال جامعه دینی است؛ تداوم تجمعات شبانه در دهه غدیر

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد باقر محمدی لائینی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت دهه غدیر استان، بیعت را معجزه تکرارشونده انقلاب اسلامی معرفی کرد و افزود: بیعتی که با امام راحل شکل گرفت و سپس در دو رهبری بعدی تداوم یافت و نتیجه این پیوند، شکست ابرقدرت ها و رسوایی شبکه صهیونیسم بود.

وی ولایت و بیعت را دو بال پرواز برای یک جامعه دینی خواند و توضیح داد: اگر بیعت نباشد، ولایت به یک مفهوم انتزاعی تبدیل می‌شود و اگر بیعت بدون ولایت الهی صورت گیرد، به ولایت طاغوت بدل می‌گردد و نمونه آن، ائتلاف شیاطین جهانی با ترامپ است که بیعتی شیطانی را رقم زده اند.

آیت الله محمدی لائینی با اشاره به سه رویارویی تاریخی امیرالمومنین(ع) با جریان بیعت‌شکنی، اظهار داشت: بار اول در غدیر، مردم بیعت کردند اما پس از رحلت پیامبر، همه از بیعت برگشتند، بار دوم بیعتی پرشور شکل گرفت اما ناکثین و قاسطین جنگ نقض بیعت به راه انداختند و بار سوم اما در انقلاب اسلامی، امت پای بیعت خود ایستاد و اجازه نداد معجزه ولایت ناتمام بماند.

امام جمعه ساری با هشدار نسبت به تضعیف سرمایه اجتماعی، از دست اندرکاران خواست تا مراقب باشند مردم به هر بهانه ای، از جمله گرانی، ناراضی و بدبین نشوند زیرا کاهش سرمایه اجتماعی در جنگ ترکیبی دشمن، بزرگترین خیانت است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به برنامه های دهه غدیر اشاره کرد و گفت: تجمعات شبانه از ساعت ۲۱ تا ۲۳ برنامه ریزی شده و هفته ای دو شب راهپیمایی در مسیرهای مختلف برگزار خواهد شد و این رویدادها دو هدف گرامیداشت یاد رهبر شهید و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی دارد.

آیت الله محمدی لائینی در پایان با تأکید بر شمول بیعت در همه عرصه ها خاطرنشان کرد: بیعت تنها به سیاست و اجتماع محدود نمی‌شود. اگر کسی در حوزه فرهنگی دنباله روی غرب باشد، حتی با وجود بیعت سیاسی با امیرالمومنین، بیعت او ناقص است. تداوم راه علوی در گرو بیعتی ترکیبی و همه جانبه در تمام شئون زندگی جریان دارد.