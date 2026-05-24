به گزارش خبرنگار مهر، هادی رجائی‌نیا عصر یک‌شنبه در چهارمین جلسه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی و کمیته اقدام مشترک خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تعیین نرخ نان موضوعی همه‌جانبه است و تمامی ابعاد آن با هدف تأمین منافع مردم و فعالان این حوزه مورد توجه قرار می‌گیرد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی در ادامه از حضور ۱۷۰ نیروی آموزش‌دیده در قالب تیم‌های گشت مشترک برای کنترل بازار خبر داد و گفت: این تیم‌ها در روزهای تعطیل و غیرتعطیل به‌صورت مستمر در حال انجام بازرسی و نظارت بر بازار هستند.

وی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی مستمر به مردم افزود: دستگاه‌های نظارتی باید گزارش هفتگی اقدامات و بازرسی‌ها را به مردم ارائه کنند و علاوه بر نظارت، آسیب‌شناسی لازم برای رفع مشکلات بازار را نیز در دستور کار داشته باشند.