به گزارش خبرنگار، هادی رجایینیا صبح چهارشنبه در کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی و کمیته اقدام مشترک خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: با وجود عدم تغییر قیمت آرد دولتی، هزینههای جانبی تولید نان از جمله حقوق و دستمزد، تعمیر و نگهداری تجهیزات و سایر مواد اولیه از ابتدای سال جاری افزایش یافته است.
وی افزود: بر همین اساس بررسیهای کارشناسی لازم برای متناسبسازی قیمت نان با هزینههای تولید انجام و نرخهای جدید در سامانههای مربوطه بارگذاری شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد نانواییها پس از اعمال نرخهای جدید، گفت: افزایش قیمت نان باید با ارتقای کیفیت محصول نهایی همراه باشد و دستگاههای متولی نیز نظارتهای خود را در این زمینه تشدید خواهند کرد.
رجایینیا کیفیت نان را یکی از مهمترین محورهای نظارتی خراسان شمالی دانست و تصریح کرد: نان از کالاهای پرمصرف خانوارها است و روزانه چندین بار توسط مردم مورد ارزیابی قرار میگیرد؛ از این رو توجه به کیفیت آن اهمیت ویژهای دارد.
وی همچنین بر استمرار گشتهای مشترک بهداشت محیط و افزایش نظارتهای تخصصی بر نانواییها تأکید کرد و افزود: آموزشهای تخصصی و مهارتی نانوایان باید با جدیت دنبال شود تا زمینه تولید و عرضه نان سالم و باکیفیت فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی از تشکیل کمیته کارشناسی آرد و نان در استان خبر داد و گفت: این کمیته مأمور تدوین شاخصهای نان مطلوب، ارتقای نظام نظارتی، درجهبندی نانواییها و اجرای طرحهای ویژه برای برخورد با تخلفات احتمالی خواهد بود.
وی با اشاره به ساماندهی عرضه نان در بازار بیان کرد: فروش نان خارج از شبکه نانواییها توسط فروشگاهها ممنوع است و واحدهای صنفی تنها مجاز به عرضه نانهای بستهبندی شده دارای تأییدیههای بهداشتی و برندهای معتبر هستند.
رجایینیا در بخش دیگری از سخنان خود بر تشدید گشتهای مشترک نظارتی برای بازدید از داروخانهها و انبارهای نگهداری دارو تأکید کرد و خواستار برخورد قاطع با متخلفان شد.
وی افزود: از ابتدای خردادماه تاکنون هزار و ۱۸۱ مورد بازرسی از سطح بازار انجام شده که در نتیجه آن ۲۹۰ پرونده تخلف تشکیل شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی یادآور شد: در این مدت ۲۹۳ گزارش مردمی نیز از طریق سامانه ۱۲۴ دریافت و در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گرفته است.
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