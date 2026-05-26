۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳

کفاش: فروشنده متخلف برنج در سملقان جریمه شد

بجنورد- مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی گفت: متصدی فروش برنج به دلیل گرانفروشی در شهرستان سملقان به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی، حمیدرضا کفاش اظهار کرد: پرونده گرانفروشی یک‌هزار و ۵۰۰ کیلوگرم برنج در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان سملقان رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه با بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن اسناد و دلایل قانونی از سوی متخلف، تخلف انتسابی را محرز دانست و متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی بیان کرد: بازرسان اداره جهاد کشاورزی گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند.

