به گزارش خبرنگار مهر، زهرا امیری عصر امروز یکشنبه در حاشیه رویداد ملی «روز مزرعه و انتقالیافتههای تحقیقاتی» و بازدید از مزارع الگویی، این دستاوردها را نتیجه دو تا سه دهه تلاش مستمر پژوهشگران دانست و اظهار داشت: آنچه امروز در سراب «چنگایی» بهنمایشدرآمده، حاصل سالها کار پژوهشی است که اکنون در قالب مزارع الگویی به مرحله اجرا رسیده و آماده انتقال به کشاورزان است.
وی با تأکید بر تغییر رویکرد ترویج از شیوههای سنتی به مدلهای مشارکتی، افزود: تبدیل کشاورزان پیشرو به «سفیران دانش» یکی از اولویتهای اصلی ما است، چراکه انتقال تجربه از کشاورز به کشاورز، مؤثرترین و پایدارترین شیوه ترویج در بخش کشاورزی است.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، همچنین نهادینهسازی نگرش علمی در مدیریت مزرعه را از ضرورتهای تحقق جهش تولید دانست و تصریح کرد: با گسترش این نگاه، بهرهوری منابع آبوخاک افزایشیافته و کشاورزی سنتی به سمت فعالیتی دانشبنیان و اقتصادی حرکت میکند.
امیری، بر اهمیت تداوم اینگونه رویدادها تأکید کرد و گفت: برگزاری روز مزرعه، ارتباطی دوسویه و سازنده میان محققان و تولیدکنندگان ایجاد میکند و میتواند به بهبود عملکرد محصولات استراتژیکی همچون گندم، کلزا، گلرنگ و نخود منجر شد.
