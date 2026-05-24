۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۱

ضرورت نهادینه‌سازی نگرش علمی در مدیریت مزرعه

خرم‌آباد - مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی لرستان بر ضرورت نهادینه‌سازی نگرش علمی در مدیریت مزرعه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا امیری عصر امروز یکشنبه در حاشیه رویداد ملی «روز مزرعه و انتقال‌یافته‌های تحقیقاتی» و بازدید از مزارع الگویی، این دستاوردها را نتیجه دو تا سه دهه تلاش مستمر پژوهشگران دانست و اظهار داشت: آنچه امروز در سراب «چنگایی» به‌نمایش‌درآمده، حاصل سال‌ها کار پژوهشی است که اکنون در قالب مزارع الگویی به مرحله اجرا رسیده و آماده انتقال به کشاورزان است.

وی با تأکید بر تغییر رویکرد ترویج از شیوه‌های سنتی به مدل‌های مشارکتی، افزود: تبدیل کشاورزان پیشرو به «سفیران دانش» یکی از اولویت‌های اصلی ما است، چراکه انتقال تجربه از کشاورز به کشاورز، مؤثرترین و پایدارترین شیوه ترویج در بخش کشاورزی است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، همچنین نهادینه‌سازی نگرش علمی در مدیریت مزرعه را از ضرورت‌های تحقق جهش تولید دانست و تصریح کرد: با گسترش این نگاه، بهره‌وری منابع آب‌وخاک افزایش‌یافته و کشاورزی سنتی به سمت فعالیتی دانش‌بنیان و اقتصادی حرکت می‌کند.

امیری، بر اهمیت تداوم این‌گونه رویدادها تأکید کرد و گفت: برگزاری روز مزرعه، ارتباطی دوسویه و سازنده میان محققان و تولیدکنندگان ایجاد می‌کند و می‌تواند به بهبود عملکرد محصولات استراتژیکی همچون گندم، کلزا، گلرنگ و نخود منجر شد.

