خبرگزاری مهر-گروه استانها؛ جنگلهای بلوط چهارمحال و بختیاری بخشی از سرمایه طبیعی استان به شمار میروند و نقش مهمی در حفظ خاک، منابع آب، تنوع زیستی و پایداری زیستبوم منطقه دارند. با این حال، قطع غیرمجاز درختان و قاچاق چوب همچنان یکی از تهدیدهایی است که حفاظت از این عرصهها را با چالش مواجه کرده است.
تازهترین مورد قاچاق چوب در استان، در جریان گشت و کنترل نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در محور ارتباطی شهرستانهای خانمیرزا و بروجن شناسایی شد. مأموران در این عملیات موفق به کشف یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم چوب بلوط قاچاق از سه دستگاه خودروی سواری شدند.
سه خودروی حامل محموله نیز توقیف و سه متهم این پرونده دستگیر شدند. پس از تشکیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند تا روند رسیدگی به این پرونده طی شود.
اما اهمیت این خبر تنها به کشف یک محموله قاچاق محدود نمیشود. آمار اعلامشده از سوی یگان حفاظت منابع طبیعی نشان میدهد که از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۵ فقره کشف در حوزه تخلفات مرتبط با محصولات جنگلی در استان به ثبت رسیده است.
بر اساس این آمار، در مجموع ۶ هزار و ۲۲۹ کیلوگرم چوب، ۷۶۵ کیلوگرم زغال و پنج هزار و ۸۳۵ کیلوگرم محصولات فرعی جنگلی کشف و ضبط شده است؛ آماری که ضرورت تداوم نظارت و برخورد با متخلفان را نشان میدهد.
چهارمحال و بختیاری دارای حدود یک میلیون و ۳۱۰ هزار هکتار عرصه ملی تحت حفاظت یگان منابع طبیعی است. از این میزان، حدود ۳۱۰ هزار هکتار عرصه جنگلی و ۹۹۰ هزار هکتار عرصه مرتعی است.گستردگی این عرصهها موجب شده است حفاظت از منابع طبیعی تنها به حضور نیروهای یگان حفاظت محدود نباشد و مشارکت دستگاههای مختلف و مردم نیز در این زمینه اهمیت پیدا کند.
در چنین شرایطی، گشتهای مستمر در مناطق جنگلی و کنترل محورهای ارتباطی میتواند نقش مهمی در شناسایی محمولههای قاچاق داشته باشد. کشف محموله اخیر در محور خانمیرزا ـ بروجن نیز نمونهای از همین اقدامات حفاظتی است.
از سوی دیگر، مقابله با قاچاق چوب تنها با توقیف خودروهای حامل چوب پایان نمییابد. شناسایی محلهای قطع درختان، انبارهای غیرمجاز، مسیرهای انتقال و مراکز عرضه محصولات جنگلی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
کشف بیش از یک تن چوب قاچاق در محور خانمیرزا ـ بروجن
سرهنگ صادق محمدی، فرمانده یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین عملیات انجامشده در استان از کشف یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم چوب بلوط قاچاق خبر داد.
وی اظهار کرد: این محموله در جریان گشت و کنترل نیروهای یگان حفاظت از سه دستگاه خودروی سواری کشف شده و خودروهای حامل چوب نیز توقیف شدهاند.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری افزود: در این عملیات سه متهم دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
محمدی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در عرصههای منابع طبیعی، قاچاق چوب یا فعالیت انبارهای غیرمجاز نگهداری چوب جنگلی، موضوع را به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.
وی شمارههای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ را راههای ارتباطی برای گزارش تخلفات منابع طبیعی اعلام کرد و گفت: همکاری مردم میتواند در شناسایی سریعتر تخلفات و جلوگیری از ادامه فعالیت متخلفان مؤثر باشد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری همچنین از کشف ۶ هزار و ۲۲۹ کیلوگرم چوب، ۷۶۵ کیلوگرم زغال و پنج هزار و ۸۳۵ کیلوگرم محصولات فرعی جنگلی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
قاچاق چوب تهدیدی برای آینده جنگلهای بلوط
اصغر گل محمدی یک کارشناس منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت جنگلهای بلوط چهارمحال و بختیاری، قاچاق چوب را یکی از عوامل آسیبزا برای این عرصهها عنوان میکند.
وی معتقد است: ارزش جنگل تنها به چوب موجود در درختان محدود نمیشود، بلکه این عرصهها نقش مهمی در حفظ خاک، جلوگیری از فرسایش، حفظ منابع آب و پایداری زیستبوم منطقه دارند. به گفته این کارشناس، قطع غیرمجاز هر درخت میتواند در بلندمدت آثار خود را بر وضعیت جنگل باقی بگذارد و به همین دلیل برخورد با قاچاق چوب باید جدی و مستمر باشد.
وی کنترل محورهای ارتباطی را یکی از راههای مهم شناسایی محمولههای قاچاق دانست و تأکید کرد: در کنار گشتهای حفاظتی، باید محلهای نگهداری و عرضه چوب نیز مورد نظارت قرار گیرند.
این کارشناس منابع طبیعی همچنین مشارکت مردم را در حفاظت از جنگلها ضروری دانست و گفت: ساکنان مناطق جنگلی میتوانند در شناسایی تخلفات و اطلاعرسانی سریع به نیروهای منابع طبیعی نقش مؤثری داشته باشند.
وی در عین حال توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی جوامع محلی را نیز ضروری دانست و افزود: ایجاد فرصتهای شغلی و فعالیتهای درآمدی جایگزین میتواند در کاهش فشار بر منابع طبیعی مؤثر باشد.
مقابله با قاچاق چوب نیازمند مشارکت مردم است
فاطمه آتشخوار یک فعال حوزه محیطزیست نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، حفاظت از جنگلهای بلوط را نیازمند همکاری میان مردم و دستگاههای مسئول دانست.
وی با اشاره به وسعت عرصههای ملی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: با توجه به گستردگی مناطق جنگلی و مرتعی، نیروهای حفاظتی به تنهایی نمیتوانند در تمام نقاط حضور دائمی داشته باشند. مردم محلی در بسیاری از موارد نخستین افرادی هستند که متوجه قطع درختان یا انتقال مشکوک چوب میشوند و اطلاعرسانی بهموقع آنان میتواند از ادامه تخلف جلوگیری کند.
آتشخوار همچنین بر ضرورت افزایش نظارت بر مسیرهای انتقال چوب تأکید کرد و گفت: قاچاقچیان برای انتقال محصولات جنگلی از روشهای مختلف استفاده میکنند و به همین دلیل کنترل محورهای ارتباطی باید به شکل مستمر انجام شود.
این فعال محیطزیست توسعه زراعت چوب و تأمین بخشی از نیاز بازار از طریق منابع چوبی مدیریتشده را نیز یکی از راهکارهای کاهش فشار بر جنگلهای طبیعی دانست و بر ضرورت برنامهریزی در این حوزه تأکید کرد و گفت: برخورد قانونی با قاچاقچیان ضروری است، اما در کنار آن باید اقدامات پیشگیرانه، فرهنگسازی، آموزش جوامع محلی و کاهش عوامل اقتصادی مؤثر بر تخلفات نیز مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، کشف یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم چوب بلوط قاچاق در محور خانمیرزا ـ بروجن نشان میدهد که قاچاق محصولات جنگلی همچنان یکی از چالشهای حوزه منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری است. توقیف سه خودرو و معرفی متهمان به دستگاه قضایی، اقدامی مهم در مسیر برخورد با این تخلف محسوب میشود.
با این حال، مقابله با قاچاق چوب نباید تنها به کشف محمولههای انتقالیافته محدود شود. شناسایی نقاط قطع درختان، کنترل مسیرهای انتقال، برخورد با انبارهای غیرمجاز و نظارت بر مراکز عرضه میتواند به شناسایی حلقههای مختلف این زنجیره کمک کند.
آمار کشفیات امسال نیز نشان میدهد که حفاظت از عرصههای طبیعی استان نیازمند استمرار گشتها و افزایش توان نظارتی است. وجود بیش از یک میلیون و ۳۱۰ هزار هکتار عرصه ملی، مأموریت سنگینی را بر عهده یگان حفاظت منابع طبیعی گذاشته و استفاده از ظرفیت مردم و سایر دستگاهها را ضروری کرده است.
در این میان، مشارکت مردم میتواند یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیری از تخریب منابع طبیعی باشد. شهروندان با مشاهده قطع غیرمجاز درختان، حمل مشکوک چوب یا فعالیت انبارهای غیرمجاز میتوانند موضوع را از طریق شمارههای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ اطلاع دهند و در حفاظت از جنگلهای استان سهیم باشند.
جنگلهای بلوط چهارمحال و بختیاری سرمایهای برای امروز و نسلهای آینده هستند و از بین رفتن آنها به آسانی قابل جبران نیست. بنابراین مقابله با قاچاق چوب باید همزمان در سه مسیر برخورد با متخلفان، پیشگیری و فرهنگسازیال شود تا در کنار حفظ جنگلها، زمینه مشارکت بیشتر مردم در حفاظت از این سرمایه ارزشمند طبیعی فراهم شود.
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