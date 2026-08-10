به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور به خصوص شهدای جنگ اخیر، اظهار کرد: امروز که به عنوان یک سرباز در خدمت شما هستم از حسن اعتماد سردار رادان و همچنین زحمات جانشین کل انتظامی کشور و رئیس بازرسی کل انتظامی قدردانی می‌کنم.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین مؤلفه‌های حکمرانی در نظام اسلامی، توجه و تکیه به مردم است؛ چرا که این موضوع باعث اقتدار ملی و ارتقای امنیت در جامعه خواهد شد و رشد و ارتقای سایر مؤلفه‌های پیشرفت در کشور را در پی خواهد داشت.

فرمانده انتظامی استان یزد تصریح کرد: توجه به امنیت و احساس امنیت مردم برای فراجا بسیار مهم است و موضوع حضور در بین اقشار مختلف اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در دستور کار قرار دارد.

سردار دلیری با بیان اینکه بالاترین افتخار برای پلیس خدمت بی‌منت به مردم است، گفت: تلاش خواهیم کرد بتوانیم به عنوان پلیس در تراز جمهوری اسلامی، حافظان خوبی برای امنیت مردم باشیم؛ چرا که مردم کشور ما نسبت به دین و ولایت با بصیر و قابل اتکا هستند.

وی در خاتمه با بیان اینکه مردم ثابت کرده‌اند پشتوانه همیشگی نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، ادامه داد: با همکاری تمامی دستگاه‌های متولی امر امنیت، رضایت‌مندی بیش از پیش مردم در این حوزه را تحقق خواهیم بخشید.