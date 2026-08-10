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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

سردار دلیری: بالاترین افتخار برای پلیس خدمت بی‌منت به مردم است

سردار دلیری: بالاترین افتخار برای پلیس خدمت بی‌منت به مردم است

یزد - فرمانده انتظامی استان یزد بالاترین افتخار برای پلیس را خدمت بی‌منت به مردم دانست و گفت: تلاش خواهیم کرد به عنوان پلیس در تراز جمهوری اسلامی، حافظان خوبی برای امنیت مردم باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور به خصوص شهدای جنگ اخیر، اظهار کرد: امروز که به عنوان یک سرباز در خدمت شما هستم از حسن اعتماد سردار رادان و همچنین زحمات جانشین کل انتظامی کشور و رئیس بازرسی کل انتظامی قدردانی می‌کنم.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین مؤلفه‌های حکمرانی در نظام اسلامی، توجه و تکیه به مردم است؛ چرا که این موضوع باعث اقتدار ملی و ارتقای امنیت در جامعه خواهد شد و رشد و ارتقای سایر مؤلفه‌های پیشرفت در کشور را در پی خواهد داشت.

فرمانده انتظامی استان یزد تصریح کرد: توجه به امنیت و احساس امنیت مردم برای فراجا بسیار مهم است و موضوع حضور در بین اقشار مختلف اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در دستور کار قرار دارد.

سردار دلیری با بیان اینکه بالاترین افتخار برای پلیس خدمت بی‌منت به مردم است، گفت: تلاش خواهیم کرد بتوانیم به عنوان پلیس در تراز جمهوری اسلامی، حافظان خوبی برای امنیت مردم باشیم؛ چرا که مردم کشور ما نسبت به دین و ولایت با بصیر و قابل اتکا هستند.

وی در خاتمه با بیان اینکه مردم ثابت کرده‌اند پشتوانه همیشگی نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، ادامه داد: با همکاری تمامی دستگاه‌های متولی امر امنیت، رضایت‌مندی بیش از پیش مردم در این حوزه را تحقق خواهیم بخشید.

کد مطلب 6913061

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    نظرات

    • IR ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سردار اول تبریک دوم تورو خدا امنیت به کشور برگردونید امنیت داخلی میگم الان با به قتل رسوندن این مداح با اون طرز بد احساسات مردم جریحه دار شده برخورد شدیدواقعا شدید چه دستگاه قضا وشما انشالله

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