اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در رومشکان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی تیموری ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران انتظامی این شهرستان در راستای اجرای طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی در ۴۸ ساعت گذشته، موفق به شناسایی و دستگیری ۲ سارق و یک مالخر شدند که ۴ فقره سرقت از آنها کشف شد.
وی افزود: در راستای مقابله با آسیبهای اجتماعی، دو خردهفروش مواد مخدر دستگیر و هشت معتاد متجاهر جمعآوری شدند و مقادیر قابلتوجهی انواع مواد مخدر از متهمان کشف شد .
فرمانده انتظامی رومشکان با اشاره به برخورد با تخلفات رانندگی و عدم رعایت هنجارهای اجتماعی، تصریح کرد: در این عملیات، ۱۵ خودرو و سه موتورسیکلت متخلف توقیف شد. همچنین یک دستگاه کامیونت حامل ۳.۵ تن مرغ که فاقد هرگونه مجوز قانونی بود، توقیف و به مراجع ذیصلاح تحویل شد.
سرهنگ تیموری، تأکید کرد: این اقدامات در جهت حفظ نظم و آرامش شهروندان به طور مستمر ادامه خواهد داشت.
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