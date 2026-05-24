به گزارش خبرنگار مهر، سید شمسالدین حسینی شامگاه یکشنبه در دیدار با اعضای هیأت مدیره خانه مطبوعات استان مازندران، با اشاره به لزوم تمایز قائل شدن بین رسانههای واقعی و غیرفعال، اعلام کرد که حمایتهای لازم صرفاً شامل حال گروهی خواهد شد که تولید محتوای مستمر و حرفهای دارند.
حسینی با بیان اینکه متأسفانه امروز برخی صرفاً عنوان رسانه را یدک میکشند، تصریح کرد: رسانههایی که به صورت مستمر فعالیت میکنند و محتوا تولید میکنند، باید به عنوان فعال رسانهای شناخته شده و مورد حمایت قرار گیرند.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با تمجید از وضعیت رسانهای استان مازندران، این استان را یکی از استانهای پیشرو و نامآور در حوزه رسانه کشور توصیف کرد و افزود: عملکرد رسانهای مازندران در مقایسه با بسیاری از استانها موفق و قابل قبول بوده است.
این نماینده مردم شهرستانهای تنکابن، رامسر و عباسآباد در مجلس، ارتقای آگاهی عمومی را یکی از اصول حیاتی جهان امروز دانست و تأکید کرد: به ویژه در شرایط حساس کنونی کشور، همگی موظف هستیم سطح آگاهیهای خود را افزایش دهیم.
حسینی ضمن قدردانی از اقدامات مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، خواستار تحقق «حکمرانی فرهنگی» در این استان شد و گفت: محوریت تمام فعالیتهای فرهنگی استان باید بر مبنای حکمرانی فرهنگی قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت آسیبشناسی میدانی از فعالیت رسانههای استان، خاطرنشان کرد: باید فعالان رسانهای واقعی شناسایی شوند و در صورت تخصیص هرگونه حمایت مالی و تسهیلاتی، قطعاً این افراد در اولویت خواهند بود.
پیگیری ویژه برای تسهیلات بانکی و کاغذ دولتی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به درخواست خانه مطبوعات مازندران، قول مساعد برای هماهنگی با یکی از بانکهای عامل به منظور تخصیص تعدادی تسهیلات بانکی به اسامی معرفیشده از سوی این خانه مطبوعات را صادر کرد.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به معضل تأمین کاغذ و زینک برای نشریات مکتوب اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مشکلات فراوانی در این حوزه وجود دارد. به همین منظور، خانه مطبوعات استان مازندران باید با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، درخواست رسمی خود را ارسال کند ت زمینه تخصیص کاغذ با نرخ دولتی برای رسانههای مکتوب فراهم شود.
وی در پایان با اشاره به نقش فعال کمیسیون متبوعش در مجلس، یادآور شد: کمیسیون اقتصادی مجلس به صورت مستمر با وزارتخانهها و سازمانهای مختلف کشور جلسات کارشناسی برگزار کرده و وضعیت موجود را بررسی میکند.
نظر شما