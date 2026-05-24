احتمال نفوذ گردوغبار به آسمان لرستان

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز یکشنبه تا روز پنجشنبه برای همه نقاط استان در ساعاتی پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: از امروز تا روز سه‌شنبه به‌ویژه در مناطق شمالی و شرقی سرعت وزش باد گاهی به بازه نسبتاً شدید تا شدید و تندبادهای لحظه‌ای می‌رسد.

مدیرکل هواشناسی لرستان، عنوان کرد: پیرو هشدار سطح زرد صادره در این مدت شرایط وزش باد می‌تواند با مخاطراتی همچون سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، خطر شکستن درختان کهن‌سال، امکان صدمه به پوشش گلخانه‌ها احتمال نفوذ گردوخاک، کاهش میدان دید افقی و... همراه باشد.

مرادپور، بیان داشت: از نظر نوسانات دمایی طی ۲۴ ساعت آینده دماهای روزانه افزایش می‌یابند.