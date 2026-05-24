به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کشیری در دیدار با خانم «ساتو کانا» دبیر اول سفارت ژاپن در تهران، با اشاره به سابقه طولانی همکاری های پولی و بانکی بر اهمیت استمرار روابط سازنده بانکی میان دو کشور تاکید کرد.



سرپرست اداره کل روابط و همکاریهای بین الملل بانک مرکزی با ابراز تاسف از آسیب دیدن بخشی از محل استقرار دفتر نمایندگی بانک اس ام بی سی(SMBC) ژاپن در تهران در جریان جنگ تحمیلی اخیر، برای مرتفع کردن مسائل مرتبط با مکان فعالیت دفتر نمایندگی این بانک، قول مساعدت و همکاری لازم را داد.



ساتو کانا دبیر اول سفارت ژاپن در تهران نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از وضعیت برخی از شرکتهای فعال ژاپنی در ایران به بحث و بررسی درباره تسهیل شرایط فعالیت این شرکت ها در ایران پرداخت.



همچنین در این نشست، مسائل مربوط به دفاتر نمایندگی بانک های عامل ژاپنی در تهران، بحث و بررسی شد.