اسماعیلی: وحدت باید حول مطالبات میدان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی شامگاه یکشنبه در جمع مردم در میدان شهدای ذهاب رشت اظهار کرد: شاهد هشتاد و پنجمین حماسهآفرینی ملت مقتدر با حضور در صحنه و میدان هستیم.
وی به حضور پررنگ بانوان در میدان اشاره کرد و گفت: این میدانداری در برهه حساس کنونی نشاندهنده جایگاه زن در اندیشه انقلاب و مرهون افکار بلند و والای خمینی کبیر است که میداندار پیشرفت و تعالی و اقتدار نظام اسلامی شدند.
وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: رییسی عزیز سرباز خامنهای شهید بود، شاگرد مکتب امام بود و به ایشان عشق میورزید، اسوه ولایتپذیری بود.
اسماعیلی افزود: رییسی شهید با حذف دو قطبی در نهادهای دولتی ثابت کرد نظام دینی یک امام دارد و وظیفه تمام ارکان تحقق منویات امام است و این شایستگی، اقتدار و کارآمدی در ایشان تجلی یافته بود.
وی گفت: در شرایط حاکم بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا، رییسی بزرگ مجاهد و پرتلاش در کمتر از یک سال آمار بیماری را به صفر رساند که این مدیریت نشاندهنده کارآمدی ایشان بود همچنین افزایش رشد اقتصادی به ۶ درصد و اقتدارآفرینی در کاهش فاصله میدان و دیپلماسی از جمله دستاوردهای ایشان بود.
وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به شکست دشمنان بیان کرد: دشمنان درصدد سرنگونی نظام بودند اما امروز خودشان در معرض سرنگونی قرار گرفتهاند و اقتصاد دنیا و کنترل تنگه هرمز به عنوان شاهراه جهانی در کف دستان پرتوان فرزندان ایرانی است.
اسماعیلی ایمان به بشارت الهی را سببساز این اقتدار و پیروزی دانست و افزود: یادتان نرود نباید از خون امام شهیدان بگذریم و انتقام از قاتلان امام سخن مردم رشت و الران است و تا آن روز با قوت در میدان میمانیم.
وی با بیان اینکه مطالبات ما مطابق خواسته رهبری است گفت: هیچکس در هیچ سمتی حق ندارد حتی یک قدم از این مطالبات عدول کند و افکار شیطانی و نیات نادرست خویش را که در میدان به دست نیاورده در میز مذاکره به چنگ بیاورند و بدانند مردم در میدان هستند و اجازه نمیدهند.
وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: وحدت باید حول مطالبات میدان باشد لذا تحت رهبری سید مجتبی خامنهای با قدرت پشت سر مسئولین نظام ایستادهایم تا احدی به خودش اجازه دخالت در سرنوشت ملت پیروز ایران را ندهد.
