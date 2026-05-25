احمد مهدوی، رئیس مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به عملکرد نیروهای درمانی و امدادی در جریان درگیریهای نهم اسفند ۱۴۰۴، از آمادگی حداکثری و خدماترسانی بیوقفه این نهادها خبر داد و با بیان اینکه از همان لحظات ابتدایی آغاز درگیریها تمامی واحدهای زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی البرز به حالت آمادهباش کامل درآمدند، گفت: همه بخشها از جمله اورژانس، بیمارستانها، معاونتهای درمان، غذا و دارو، آموزشی و فرهنگی دانشجویی، در کنار نیروهای امدادی هلال احمر، آتشنشانی، شهرداریها و سایر ارگانها، با تمام توان پای کار آمدند.
رئیس مرکز اورژانس البرز با تأکید بر حضور مؤثر نیروها در محلهای حادثهدیده افزود: در تمامی صحنههایی که نیاز به خدمات اورژانسی و درمانی بود، همکاران ما با روحیه ایثار و فداکاری مشغول خدمترسانی شدند. خوشبختانه بازخوردهای دریافتی از مصدومان و همراهان آنها نشاندهنده رضایت از خدمات ارائهشده بوده است.
پذیرش و درمان مجروحین خارج از استان البرز
مهدوی همچنین به موقعیت جغرافیایی استان اشاره کرد و توضیح داد: به دلیل مجاورت با تهران، مراکز درمانی البرز پذیرای شماری از مصدومانی بود که از پایتخت به استان منتقل شده بودند. تمامی این عزیزان خدمات درمانی لازم را دریافت کردند.
رئیس اورژانس البرز با اشاره به نقش حیاتی آمادگیهای پیشین خاطرنشان کرد: پیش از آغاز جنگ رمضان، جلسات متعددی در حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران برگزار شده بود و آمادگیها از هر نظر کامل بود. در بخش لجستیک، تجهیزات اورژانس، تأمین دارو و پشتیبانی از بیمارستانها مانند آمادهسازی دیزلژنراتورها، تمام اقدامات انجام شده بود.
عبور موفق اورژانس البرز از آزمون عملی آمادگی
مهدوی با بیان اینکه بسیاری از تمهیدات اندیشیدهشده در زمان وقوع جنگ تحمیلی سوم در عمل مورد آزمایش قرار گرفت، تأکید کرد: خوشبختانه تمامی این آمادگیها به مرحله اثبات رسید و ما از این آزمون بزرگ سربلند بیرون آمدیم.
رئیس مرکز اورژانس استان البرز در پایان با اطمینانبخشی نسبت به آینده گفت: امروز با افتخار اعلام میکنم که آمادگی کلیه واحدهای ما نهتنها کاهش نیافته، بلکه به مراتب بیشتر از روزهای گذشته است. این آمادگی را برای خدمترسانی به مردم شریف استان و کشور در نهایت حد ممکن حفظ خواهیم کرد.
