۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۷

شکایت نماینده پارلمان انگلیس از برگزارکنندگان تجمعات ضد اسلامی لندن

یک نماینده پارلمان انگلیس با انتقاد از اقدامات توهین‌آمیز علیه مسلمانان در تجمعات اخیر لندن، خواستار تحقیقات جنایی درباره تحریک به نفرت مذهبی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ایوب خان، نماینده پارلمان انگلیس اعلام کرد به دلیل طرح شعارهای ضد اسلامی و تمسخر زنان مسلمان در جریان اعتراضات اخیر لندن، از برگزارکنندگان این تجمعات شکایت کرده است.

وی در گفت‌وگو با شبکه الجزیره اظهار داشت اجرای سه زن که با پوشیدن و سپس برداشتن نقاب روی صحنه، پوشش اسلامی را به تمسخر گرفتند، اقدامی نفرت‌انگیز و مصداق تحریک به نفرت مذهبی بوده و باید درباره آن تحقیقات جنایی انجام شود.

خان همچنین با انتقاد از سکوت دولت انگلیس در قبال این اقدامات تأکید کرد: اگر چنین رفتارهایی علیه سایر گروه‌های مذهبی صورت می‌گرفت، واکنش رسمی دولت بسیار شدیدتر بود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره افزایش اسلام‌هراسی در انگلیس منتشر شده است؛ از جمله حمله به یک مسجد در بیرمنگام و انتشار محتوای افراطی ضد مسلمانان در شبکه‌های اجتماعی.

    IR ۰۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۴
      یکی از سوالاتی که به شدت تکرار میشود این هست که مسلمانان که فرهنگ اسلامی را دوست دارند چرا بعد از از بین رفتن خاک به کشور مسلمان دیگری نرفتند و رفتند لندن یا خیلی از شهر های اروپایی دیگر . قطعا کسی نمیگه در آن شلوغی و بی پناهی احتمالا سر کرده ای قرار دادن یا به نحوی آن مردم رو هدایت کردند به خاک کشور خودشان تا در نقش ناجی نفرت را هم با سیاست کاری ها گسترش بدن و یک نوعی از بیمه هم برای کشوشان تهیه کنند ( هر کدام از آن ها اگر واقعا دلسوز بود به راحتی و جمعی مانع از بین رفتن خانه اصلی میشدند)

