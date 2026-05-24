شکایت نماینده پارلمان انگلیس از برگزارکنندگان تجمعات ضد اسلامی لندن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ایوب خان، نماینده پارلمان انگلیس اعلام کرد به دلیل طرح شعارهای ضد اسلامی و تمسخر زنان مسلمان در جریان اعتراضات اخیر لندن، از برگزارکنندگان این تجمعات شکایت کرده است.



وی در گفت‌وگو با شبکه الجزیره اظهار داشت اجرای سه زن که با پوشیدن و سپس برداشتن نقاب روی صحنه، پوشش اسلامی را به تمسخر گرفتند، اقدامی نفرت‌انگیز و مصداق تحریک به نفرت مذهبی بوده و باید درباره آن تحقیقات جنایی انجام شود.



خان همچنین با انتقاد از سکوت دولت انگلیس در قبال این اقدامات تأکید کرد: اگر چنین رفتارهایی علیه سایر گروه‌های مذهبی صورت می‌گرفت، واکنش رسمی دولت بسیار شدیدتر بود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره افزایش اسلام‌هراسی در انگلیس منتشر شده است؛ از جمله حمله به یک مسجد در بیرمنگام و انتشار محتوای افراطی ضد مسلمانان در شبکه‌های اجتماعی.