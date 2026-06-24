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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۲

علی‌اف: برخی محافل غربی و نهادهای اروپایی اسلام‌هراسی را ترویج می‌کنند

علی‌اف: برخی محافل غربی و نهادهای اروپایی اسلام‌هراسی را ترویج می‌کنند

رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، با انتقاد از برخی محافل سیاسی غربی و نهادهای اروپایی اعلام کرد که این جریان‌ها با ترویج گفتمان‌های ضداسلامی، به گسترش اسلام‌هراسی دامن می‌زنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، الهام علی‌اف، رئیس‌ جمهور جمهوری آذربایجان، در پیامی به شرکت‌کنندگان بیستمین کنفرانس اتحادیه پارلمانی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در باکو، اعلام کرد که برخی محافل سیاسی غربی و نهادهایی مانند پارلمان اروپا و مجمع پارلمانی شورای اروپا به ترویج گفتمان‌های ضداسلامی می‌پردازند.

وی با اشاره به سی‌وپنجمین سال عضویت جمهوری آذربایجان در سازمان همکاری اسلامی، بر پایبندی کشورش به اهداف و اصول این سازمان و توسعه همکاری با کشورهای عضو تأکید کرد.

علی‌اف همچنین از حمایت سازمان همکاری اسلامی از مواضع جمهوری آذربایجان در مناقشه با ارمنستان قدردانی کرد و گفت که این سازمان همواره از حاکمیت و تمامیت ارضی باکو پشتیبانی کرده است.

کد مطلب 6869806

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