برگزاری بزرگداشت شهید ایران در سمنان؛ برپایی موکب با شرط هماهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر سهشنبه در جلسه برنامهریزی برگزاری مراسم بزرگداشت «شهید ایران» به میزبانی فرمانداری سمنان، با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی در برگزاری برنامههای «شبهای اقتدار»، اظهار کرد: تجربه موفق این برنامهها نشان داد که با همافزایی میان دستگاههای اجرایی و مشارکت مردم میتوان مراسمی در شأن این مناسبت برگزار کرد.
وی با بیان اینکه مراسم بزرگداشت «شهید ایران» روز سهشنبه ۱۶ تیرماه در خیابان امام سمنان برگزار خواهد شد، افزود: جزئیات زمانبندی و برنامههای این مراسم متعاقباً اطلاعرسانی میشود و انتظار میرود مردم همچون گذشته حضوری گسترده در این آیین داشته باشند.
فرماندار سمنان با تأکید بر ضرورت بسیج همه امکانات و ظرفیتهای اجرایی شهرستان، تصریح کرد: فضاسازی فرهنگی، محیطی و اجتماعی متناسب با این مراسم باید با برنامهریزی دقیق انجام شود تا زمینه برگزاری باشکوه این آیین فراهم شود.
صمیمیان همچنین با اشاره به ساماندهی مواکب در مسیر برگزاری مراسم، توضیح داد: برپایی هرگونه موکب در مراسمهای مرتبط با «شهید ایران» منوط به هماهنگی و دریافت مجوز از فرمانداری شهرستان سمنان است و متقاضیان باید پیش از استقرار، مجوزهای لازم را اخذ کنند.
وی هدف از اجرای این تصمیم را ایجاد نظم، مدیریت مطلوب خدماترسانی، پیشگیری از مشکلات ترافیکی و ارتقای هماهنگی میان دستگاههای مسئول عنوان کرد و افزود: با مواکبی که بدون دریافت مجوز اقدام به فعالیت کنند، مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.
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