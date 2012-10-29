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۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۴۱

حجت الاسلام تقوی نیا:

روحانیون جایگاه و منزلت ولایت را برای جوانان تبیین کنند

روحانیون جایگاه و منزلت ولایت را برای جوانان تبیین کنند

سمنان-خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان گفت: مهمترین وظیفه و هدف نهایی روحانیون تبیین جایگاه ولایت به عنوان رکن اصلی در حکومت اسلامی برای مردم به خصوص نسل جوان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برنامه های دهه امامت و ولایت که در محل فرمانداری سمنان برگزار شد، ضمن اشاره به لزوم تبیین جایگاه و منزلت ولایت در میان جوانان افزود: برنامه های ایام غدیر باید با هدف شناخت ماهیت غدیر، شناخت سیره امام علی(ع) به عنوان انسان کامل، مشارکت قشر جوان در برنامه ها و ایجاد شور و نشاط معنوی برگزار شود.

وی با اشاره به روز شمار برنامه های دهه امامت و ولایت تصریح کرد: استکبار ستیزی یکی از شاخصه های مهم و اصلی برنامه های دهه امامت و ولایت است و با توجه به اقدام توهین امیز استکبار جهانی و ایادی دست نشانده و صهیونیسم غاصب به ساحت مقدس پیامبر اعظم(ص) لازم است در برنامه های این دهه نفرت و انزجار خود را از این اقدام موهن نشان دهیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان ضمن اشاره به جایگاه ولایت و نقش آن بر زندگی مردم و لزوم تبیین آن برای جوانان خاطرنشان کرد: مهمترین وظیفه و هدف نهایی در اجرای برنامه های دهه امامت و ولایت، تبیین جایگاه ولایت بعنوان رکن اصلی در حکومت اسلامی برای مردم بخصوص نسل جوان است.

وی ضمن تشریح برنامه های اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان در دهه امامت و ولایت اظهار کرد: توزیع و اهدای کتاب و نرم افزارهای چند رسانه ای بین اقشار تاثیر گذار جامعه و ائمه جماعات مساجد در طرح تغذیه فکری(ائمه جماعات)، هماهنگی با مساجد و هیئات مذهبی در اجرای مراسم جشن، هماهنگی با ائمه جماعات مساجد برای سخنرانی با موضوع غدیر شناسی و اجرای گفتمان های دینی در مدارس از جمله برنامه های این اداره در دهه امامت و ولایت است.

کد مطلب 1730552

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