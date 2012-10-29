روحانیون جایگاه و منزلت ولایت را برای جوانان تبیین کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برنامه های دهه امامت و ولایت که در محل فرمانداری سمنان برگزار شد، ضمن اشاره به لزوم تبیین جایگاه و منزلت ولایت در میان جوانان افزود: برنامه های ایام غدیر باید با هدف شناخت ماهیت غدیر، شناخت سیره امام علی(ع) به عنوان انسان کامل، مشارکت قشر جوان در برنامه ها و ایجاد شور و نشاط معنوی برگزار شود.

وی با اشاره به روز شمار برنامه های دهه امامت و ولایت تصریح کرد: استکبار ستیزی یکی از شاخصه های مهم و اصلی برنامه های دهه امامت و ولایت است و با توجه به اقدام توهین امیز استکبار جهانی و ایادی دست نشانده و صهیونیسم غاصب به ساحت مقدس پیامبر اعظم(ص) لازم است در برنامه های این دهه نفرت و انزجار خود را از این اقدام موهن نشان دهیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان ضمن اشاره به جایگاه ولایت و نقش آن بر زندگی مردم و لزوم تبیین آن برای جوانان خاطرنشان کرد: مهمترین وظیفه و هدف نهایی در اجرای برنامه های دهه امامت و ولایت، تبیین جایگاه ولایت بعنوان رکن اصلی در حکومت اسلامی برای مردم بخصوص نسل جوان است.

وی ضمن تشریح برنامه های اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان در دهه امامت و ولایت اظهار کرد: توزیع و اهدای کتاب و نرم افزارهای چند رسانه ای بین اقشار تاثیر گذار جامعه و ائمه جماعات مساجد در طرح تغذیه فکری(ائمه جماعات)، هماهنگی با مساجد و هیئات مذهبی در اجرای مراسم جشن، هماهنگی با ائمه جماعات مساجد برای سخنرانی با موضوع غدیر شناسی و اجرای گفتمان های دینی در مدارس از جمله برنامه های این اداره در دهه امامت و ولایت است.