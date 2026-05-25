شهریاری: قرار بود ذخایر استراتژیک دارو تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسینعلی شهریاری اظهار داشت: متأسفانه اکنون آمارهای متفاوتی درباره کمبود اقلام دارویی وجود دارد و در برخی مقاطع، بین ۹۴۰ تا هزار قلم دارو در کشور با کمبود مواجه بوده که بسیاری از آن‌ها جزو داروهای حیاتی و ضروری هستند.

وی افزود: در برخی موارد حتی در اتاق‌های عمل با کمبود داروهای بیهوشی و همچنین داروهای حوزه روانپزشکی مواجه می‌شویم. یکی از اساتید روانپزشکی عنوان می‌کرد که نبود چند روزه برخی داروهای روانپزشکی که اتفاقا گران قیمت هم نیستند مشکل ساز است و می تواند عوارض سنگین و هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای بیماران ایجاد می‌کند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: برخی داروهای حیاتی که در داخل کشور نیز تولید می‌شود با کمبود مواجه است، اما همچنان اصرار بر واردات آن‌ها وجود دارد؛ داروهایی که قیمت‌های بالایی دارند و بیمه ها توان پرداخت هزینه‌های آن را ندارند. طبق برخی آمارها، پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت به ۵۵ تا ۷۰ درصد رسیده که فشار سنگینی بر مردم وارد کرده است.

شهریاری با اشاره به تخصیص ارز برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: سال گذشته حدود ۵.۸ میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافت، اما همچنان مشکلات دارویی پابرجا است. همچنین با مجوزی که از امام شهیدمان اخذ شد، یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای ایجاد ذخیره استراتژیک دارویی اختصاص یافت، اما طبق گزارش‌های ارائه شده، بخشی از این منابع - ۷۰۰ میلیارد دلار - هنوز به طور کامل هزینه نشده است.

وی افزود: قرار بود ذخایر استراتژیک دارویی کشور تقویت شود تا در شرایط بحرانی با مشکل مواجه نشویم، اما همچنان کمبودها ادامه دارد. از سوی دیگر، مطالبات مراکز درمانی از بیمه ها نیز انباشته شده و با وجود کمک‌های دولت، مشکلات نقدینگی همچنان پابرجا است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از افزایش شدید قیمت داروهای وارداتی از سوی شرکت های مشخص شده، تصریح کرد: در حالی که ارز ترجیحی دارو نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته، قیمت برخی داروهای وارداتی سه تا پنج برابر افزایش یافته است. این در حالی است که بیمه ها و مردم هم توان پرداخت ندارند حتی برخی مردم از پزشک درخواست می‌کنند تعداد داروهای تجویزی کاهش یابد، چون قادر به تأمین هزینه‌ها نیستند.

وی همچنین درباره مشکلات نقدینگی شرکت‌های واردکننده دارو، گفت: بانک مرکزی اعلام کرده ارز ترجیحی تخصیص یافته و حتی آماده پرداخت حواله است، اما برخی شرکت‌ها به دلیل ناتوانی در تأمین منابع ریالی و کمبود نقدینگی، امکان واردات دارو را ندارند.

شهریاری در ادامه به ضعف پدافند غیرعامل در مراکز درمانی کشور اشاره کرد و افزود: با وجود آنکه سال‌ها است موضوع پدافند غیرعامل در کشور تصویب شده و برای آن بودجه و ساختار تعریف شده است، همچنان در این حوزه با مشکلات جدی مواجه هستیم و لازم است مسئولان مربوطه در این زمینه پاسخگو باشند.