«امپراتوری USA» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «امپراتوری USA» با رویکردی تحلیلی به بررسی سیاست‌های نظامی و نقش ایالات متحده در جنگ‌های معاصر می‌پردازد و با استناد به داده‌ها و پژوهش‌های بین‌المللی، تصویری انتقادی از ساختار قدرت و اقتصاد جنگ در جهان ارائه می‌دهد.

در بخشی از این کتاب به پیمایش‌های افکار عمومی، از جمله نظرسنجی‌های اروپایی درباره نگرش به آمریکا، اشاره شده و همچنین موضوعاتی مانند جنگ‌های پس از ۱۹۴۵، هزینه‌های نظامی پنتاگون، و نقش صنایع تسلیحاتی در سیاست جهانی مورد بررسی قرار گرفته است.

نویسنده در این اثر تلاش کرده با مرور پرونده‌های تاریخی و آماری، پیوند میان سیاست، اقتصاد و صنعت جنگ را واکاوی کند و به پیامدهای انسانی و اجتماعی آن بپردازد.

این کتاب در ۵۶۳ صفحه و با قیمت ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان منتشر شده و هم‌اکنون در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.