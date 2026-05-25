طبیعت گردی ریلی در گیلان کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت رحمت نژاد صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه ها با اعلام این خبر اظهار کرد: این قطار با هدف توسعه سفرهای ریلی و رونق گردشگری راه اندازی شده است. مسیر حرکت شامل جنگل سراوان، پل سد سیاهرود، طولانی ترین پل ریلی کشور بر روی سد منجیل و پل زیبای شاهرود (لوشان) است که تماشای جلوه های بینظیر ریلی را برای مسافران ممکن میکند.

وی افزود: توقف یک‌ساعته در ایستگاه راه آهن رستم‌آباد با برپایی بازارچه محلی و اجرای موسیقی زنده محلی، از دیگر برنامه‌های جانبی این سفر خواهد بود.

رحمت نژاد با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری ریلی تصریح کرد: هدف ما ایجاد فرصت‌های تفریحی متفاوت و معرفی زیبایی‌های طبیعی گیلان به گردشگران است. امیدواریم این حرکت نوآورانه، گامی مؤثر در رونق گردشگری استان و نشاط اجتماعی هموطنان باشد.

وی خاطرنشان کرد: قطار ساعت ۱۰:۵۰ از رشت حرکت میکند و بازگشت آن از ایستگاه لوشان رأس ساعت ۱۴ انجام خواهد شد.