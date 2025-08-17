به گزارش خبرنگار مهر، رحمت رحمتنژاد ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در رشت ضمن تبریک روز خبرنگار، از تلاشهای خبرنگاران در انعکاس فعالیتهای راهآهن قدردانی کرد و گفت: پوشش خبری قطار اربعین باعث دیده شدن کوششهای همکاران ما شد و از حمایت رسانهها سپاسگزاریم.
وی با تاکید بر نقش انتقاد سازنده رسانهها اظهار داشت: انتقاد صادقانه و منصفانه، عامل محرک در بهبود کیفیت خدمات راهآهن است و ما همواره از آن استقبال میکنیم.
مدیرکل راهآهن شمال ۲ درباره اقدامات حوزه مسافری افزود: قطار ترنسه مسیر رشت تا تهران را در مدت زمان چهار ساعت طی میکند که پیش از این این مسیر هشت ساعت طول میکشید. قیمت بلیط نیز بسیار مناسب بوده و این خدمترسانی واقعی به مردم محسوب میشود.
وی درباره قطار گردشگری یکروزه تصریح کرد: این قطار از تهران به سمت گیلان حرکت میکند و مسافران را به بازدید از جاذبههایی مانند پل منجیل، پل لوشان و سراوان میبرد که تجربهای متفاوت و خاطرهانگیز برای گردشگران رقم زده است و باعث احیای گردشگری ریلی در استان شده است.
رحمتنژاد به رکوردهای تازه در بخش حمل بار اشاره و عنوان کرد: در بندر کاسپین، رکورد تخلیه ۳۱ واگن شکسته شد و در روزهای ۱۹ و ۲۰ مرداد، به ترتیب ۱۱۵ و ۲۰۹ تن بار تخلیه شده است که این آمار بیسابقه نشان از ظرفیت بالای شبکه ریلی شمال ۲ دارد.
وی همچنین اعلام کرد: راهآهن شمال ۲ در حال حاضر در رتبه دهم بارگیری و رتبه ششم تخلیه بار در کشور قرار دارد و با همکاری فعالان حمل و نقل جادهای، بخشی از بارها از مسیر ریلی به جاده منتقل شده که موجب کاهش هزینه و زمان حمل شده است.
مدیرکل راهآهن شمال ۲ به توسعه صادرات غیرنفتی و ترانزیت کالا اشاره کرد و افزود: برای نخستین بار سیمان، لوله و زغالسنگ از طریق شبکه ریلی بارگیری شده و مسیرهای جدیدی برای صادرات کالاهای غیرنفتی گشوده شده است. این اقدام علاوه بر ایجاد درآمدزایی برای کشور، نقش مؤثری در تأمین مصالح استان و رشد اقتصادی گیلان دارد.
رحمتنژاد در پایان تاکید کرد: تمام این فعالیتها با هدف خدمترسانی به مردم، ارتقای ظرفیتهای ریلی، افزایش رفاه مسافران و توسعه گردشگری در استان گیلان انجام شده است و همکاری رسانهها در معرفی این ظرفیتها نقش مهمی در تحقق اهداف راهآهن شمال ۲ ایفا میکند.
