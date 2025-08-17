  1. استانها
رکوردشکنی در تخلیه بار ریلی با راه‌اندازی قطار یک روزه در گیلان

رشت- مدیرکل راه‌آهن شمال ۲ از ثبت رکوردهای تازه در تخلیه بار کاهش زمان سفر قطار رشت-تهران به نصف و راه‌اندازی قطار گردشگری یک‌ روزه تهران-گیلان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت رحمت‌نژاد ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در رشت ضمن تبریک روز خبرنگار، از تلاش‌های خبرنگاران در انعکاس فعالیت‌های راه‌آهن قدردانی کرد و گفت: پوشش خبری قطار اربعین باعث دیده شدن کوشش‌های همکاران ما شد و از حمایت رسانه‌ها سپاسگزاریم.

وی با تاکید بر نقش انتقاد سازنده رسانه‌ها اظهار داشت: انتقاد صادقانه و منصفانه، عامل محرک در بهبود کیفیت خدمات راه‌آهن است و ما همواره از آن استقبال می‌کنیم.

مدیرکل راه‌آهن شمال ۲ درباره اقدامات حوزه مسافری افزود: قطار ترنسه مسیر رشت تا تهران را در مدت زمان چهار ساعت طی می‌کند که پیش از این این مسیر هشت ساعت طول می‌کشید. قیمت بلیط نیز بسیار مناسب بوده و این خدمت‌رسانی واقعی به مردم محسوب می‌شود.

وی درباره قطار گردشگری یک‌روزه تصریح کرد: این قطار از تهران به سمت گیلان حرکت می‌کند و مسافران را به بازدید از جاذبه‌هایی مانند پل منجیل، پل لوشان و سراوان می‌برد که تجربه‌ای متفاوت و خاطره‌انگیز برای گردشگران رقم زده است و باعث احیای گردشگری ریلی در استان شده است.

رحمت‌نژاد به رکوردهای تازه در بخش حمل بار اشاره و عنوان کرد: در بندر کاسپین، رکورد تخلیه ۳۱ واگن شکسته شد و در روزهای ۱۹ و ۲۰ مرداد، به ترتیب ۱۱۵ و ۲۰۹ تن بار تخلیه شده است که این آمار بی‌سابقه نشان از ظرفیت بالای شبکه ریلی شمال ۲ دارد.

وی همچنین اعلام کرد: راه‌آهن شمال ۲ در حال حاضر در رتبه دهم بارگیری و رتبه ششم تخلیه بار در کشور قرار دارد و با همکاری فعالان حمل و نقل جاده‌ای، بخشی از بارها از مسیر ریلی به جاده منتقل شده که موجب کاهش هزینه و زمان حمل شده است.

مدیرکل راه‌آهن شمال ۲ به توسعه صادرات غیرنفتی و ترانزیت کالا اشاره کرد و افزود: برای نخستین بار سیمان، لوله و زغال‌سنگ از طریق شبکه ریلی بارگیری شده و مسیرهای جدیدی برای صادرات کالاهای غیرنفتی گشوده شده است. این اقدام علاوه بر ایجاد درآمدزایی برای کشور، نقش مؤثری در تأمین مصالح استان و رشد اقتصادی گیلان دارد.

رحمت‌نژاد در پایان تاکید کرد: تمام این فعالیت‌ها با هدف خدمت‌رسانی به مردم، ارتقای ظرفیت‌های ریلی، افزایش رفاه مسافران و توسعه گردشگری در استان گیلان انجام شده است و همکاری رسانه‌ها در معرفی این ظرفیت‌ها نقش مهمی در تحقق اهداف راه‌آهن شمال ۲ ایفا می‌کند.

