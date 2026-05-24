حازم قاسم: ننگ بر کسانی که در قبال جنایات در غزه سکوت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حازم قاسم، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد: درد و اندوهی که در نتیجه جنایات رژیم صهیونیستی از غزه جدا نمیشود، هر روز ابعاد فاجعهای را که مردم این منطقه با آن روبهرو هستند آشکارتر میکند.
وی گفت: ادامه کشتار، بمباران و ویرانی در غزه، در کنار حجم سنگین رنج مردم، میزان پایداری و ایستادگی آنان در برابر این رنج را نیز نشان میدهد.
حازم قاسم تاکید کرد: صبر مردم غزه به اندازه بزرگی این مصیبت است و همانگونه که تاریخ از عزت و مقاومت آنان خواهد نوشت، صفحاتی از ننگ نیز برای همه کسانی ثبت خواهد کرد که آنان را تنها گذاشتند؛ کسانی که زنان داغدار و کودکان یتیم را دیدند، اما سکوت و سرگرم شدن به امور خود را برگزیدند، گویی غزه نقطهای از سیارهای دیگر است.
سخنگوی حماس افزود: سکوت در برابر این فاجعه موضعی بیطرفانه نیست؛ کوتاهی در انجام هر اقدام ممکن برای توقف کشتار و حمایت از غیرنظامیان، پیامد اخلاقی و سیاسی ماندگاری خواهد داشت که در حافظه و تاریخ باقی میماند. سکوت در چنین شرایطی، مشارکت در جنایت است.
