اجرای طرح «پذیرایی امتحان»/ سیلندرهای گاز خطرناک از دانشگاه خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سید ابوالفضل میردهقان ضمن بیان این مطلب به تشریح عملکرد حوزه فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه پرداخت و گفت: اقدامات معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۴۰۴ در قالب فعالیتهای مدیریت امور دانشجویی، مدیریت فرهنگی و اجتماعی، مرکز بهداشت، درمان و HSE، مرکز مشاوره و سبک زندگی، اداره تربیت بدنی و اداره انجمنهای علمی دانشجویی، در محورهای افزایش پویایی و نشاط، تعاملات درون و برون دانشگاهی، حمایت و امدادرسانی، توسعه و تجهیز، کاهش هزینهها، نظارت بر کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی دانشجویان دنبال شده است.
اجرای طرح «پذیرایی امتحان»
وی افزود: درحوزه افزایش پویایی و نشاط دانشجویی، نخستین المپیاد ورزشی دروندانشگاهی با حضور ۱۵۰۰ دانشجو شامل ۱۱۰۰ دانشجوی پسر و ۴۰۰ دانشجوی دختر در هفت رشته فوتسال، والیبال، بسکتبال، شنا، تنیس روی میز، بدمینتون و شطرنج برگزار شد. همچنین طرح «پذیرایی امتحان» در مجموعه آموزشی ـ فرهنگی ققنوس با هدف ایجاد نشاط، تقویت حس تعلق به دانشگاه و ارتقای آمادگی دانشجویان در ایام امتحانات اجرا شد. برگزاری بازارچه دانشجویی ققنوس برای عرضه صنایعدستی و تولیدات هنری دانشجویان و همچنین برگزاری مراسم یلدای دانشجویی در صحن دانشگاه از دیگر برنامههای اجرا شده در این بخش بود.
میردهقان اظهار کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۴۰۴ میزبان نخستین المپیاد ورزشهای فناورانه دانشجویان کشور با حضور ۷۰۰ دانشجو از ۸۶ دانشگاه در سه بخش دیجیتال، فیجیتال، رباتیک و فناوری و نوآوری در ورزش بود؛ رقابتهایی که با همکاری اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم برگزار شد و دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به کسب مقام دوم این مسابقات شد.
این استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: میزبانی مسابقات فریزبی دانشجویان منطقه یک کشور با حضور دانشگاههای مختلف، میزبانی نخستین دوره مسابقات دانشجویان دختر استان تهران در بخش دیجیتال و فیجیتال و برنامهریزی برای جذب دانشآموزان مستعد از طریق ایجاد سازمان دانشآموزی امیرکبیر و توسعه مدرسه علوم و فناوریهای نوین امیرکبیر از دیگر اقدامات انجام شده بود.
برگزاری دورههای آموزشی هوش مصنوعی برای دانش آموزان
به گفته این مقام مسئول، برنامهریزی برای برگزاری دورههای آموزشی رباتیک، هوش مصنوعی، هوش مالی، نجوم و علوم فضا برای دانشآموزان، تولید پادکست و ویدئوکست برای معرفی فعالیتهای علمی دانشگاه، میزبانی مسابقات ملی و انتخابی بینالمللی فیرا و اخذ مجوز میزبانی چهار رویداد ملی رباتیک و هوش مصنوعی فدراسیون جهانی فیرا در سال ۲۰۲۶ نیز در راستای برندسازی و ارتقای جایگاه اجتماعی دانشگاه دنبال شد.
میزبانی دوره سوم رویداد «شب علم»
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: این معاونت همچنین پیگیری میزبانی دوره سوم رویداد «شب علم»، مذاکره با سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان برای برگزاری دورهها و مسابقات دانشآموزی، برگزاری رویداد مسئلهمحور «AUT Think» و اجرای رویدادهای کارآفرینی و ارتباط با صنعت از جمله شش دوره «AUT Talk» را در دستور کار قرار داد.
انتقال سیلندرهای گاز خطرناک و مواد شیمیایی پرخطر به خارج از دانشگاه
به گفته وی، در بخش ایمنی و سلامت نیز انتقال سیلندرهای گاز خطرناک و مواد شیمیایی پرخطر به محل امن خارج از دانشگاه، تهیه دستورالعملهای ایمنی و عضویت در کارگروههای HSE سازمان امور دانشجویان از جمله اقدامات انجام شده در مرکز بهداشت دانشگاه بوده است.
ارائه ۵۴۵۳ جلسه درمانی شامل رواندرمانی، مشاوره و روانپزشکی
این مقام مسئول تاکید کرد: در حوزه حمایت و امدادرسانی، مرکز مشاوره و سبک زندگی به ۹۸۰ دانشجو، ۲۱ کارمند و ۹۱ مراجعهکننده آزاد خدمات روانشناختی ارائه کرد و در مجموع ۵۴۵۳ جلسه درمانی شامل رواندرمانی، مشاوره و روانپزشکی برگزار شد که بخش عمده آن در مرکز مشاوره و بخشی نیز در خوابگاههای دانشجویی انجام گرفت.
تعامل برای تسهیل پذیرش دانشجویان دارای آسیبهای جسمی و روانی در برخی بیمارستان ها
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: این معاونت در بخش تعاملات درون و برون دانشگاهی نیز اقداماتی همچون برقراری ارتباط مستمر با بیمارستانهای حضرت رسول(ص)، امام حسین(ع)، روزبه، آیتالله طالقانی و رازی را برای تسهیل پذیرش دانشجویان دارای آسیبهای جسمی و روانی دنبال کرده است. همچنین همکاری با سایر بخشها در اجرای برنامههای پیشگیرانه و درمانی در خوابگاهها و سطح دانشگاه در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته وی، در نتیجه تعامل واحد مددکاری مرکز مشاوره و سبک زندگی با مؤسسه خیریه دریانیها نیز صندوق دانشجویی ایجاد شد و تعدادی وام قرضالحسنه و کمکهزینه ماهانه به دانشجویان نیازمند اختصاص یافت.
پیگیری افزایش امنیت خوابگاهها و رفع معضلات کوچه سعید
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطر نشان کرد: پیگیری افزایش امنیت خوابگاهها و رفع معضلات کوچه سعید، برگزاری نشستهای مشترک با صنایع برای افزایش ارتباط انجمنهای علمی با صنعت، برگزاری مسابقات مسئلهمحور، طراحی بوتکمپهای تخصصی صنایع برای آموزش و جذب دانشجویان و همچنین افزایش یارانه صبحانه و سلفهای مکمل، ارائه دو وعده غذای رایگان در هفته و حمایت از دانشجویان کمبرخوردار از دیگر برنامههای اجرا شده در این بخش بود.
ارائه تعداد ۱۲۰۷ فقره تسهیلات دانشجویی
وی افزود: بر اساس این گزارش، در نیمسال اول سال تحصیلی جاری تعداد ۱۲۰۷ فقره تسهیلات دانشجویی شامل وامهای تحصیلی، ضروری، ودیعه مسکن متأهلی و شهریه به دانشجویان اختصاص یافت و مقدمات احیای صندوق خیریه دانشجویی نیز فراهم شده است.
حضور گروههای داوطلب دانشجویی در مناطق آسیبدیده جنگی
میردهقان یادآور شد: حضور گروههای داوطلب دانشجویی برای کمکهای انساندوستانه در مناطق آسیبدیده از جنگهای تحمیلی 12 روزه و جنگ رمضان، برگزاری پویشهای اهدای خون و کمکهای مردمی، راهاندازی پویشهای «مهربانی»، «همیاری برای مناطق آسیبدیده» و «روایت امید» و برگزاری نشستهای مجازی با هدف تقویت سواد فرهنگی و مهارت گفتوگو از دیگر اقدامات فرهنگی در سال قبل بوده است.
ایجاد انجمنهای میانرشتهای رباتیک، هوش مصنوعی و خودرو
این استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: در بخش توسعه، تعمیر و تجهیز، ارتقای امنیت سامانههای دانشجویی، ایجاد انجمنهای میانرشتهای رباتیک، هوش مصنوعی و خودرو، تأسیس انجمن علمی دانشجویان بینالملل و بازسازی ساختمان شماره ۲ فرهنگی با امکاناتی نظیر اتاقهای آکوستیک و پلاتو انجام شد.
خرید مخازن ذخیره آب
وی ادامه داد: دو سالن مکمل «پلیتکنیک پلاس» و «باغ دانش» برای کاهش بار سالنهای غذاخوری ایجاد شد و ظرفیت سالنهای غذاخوری با خرید تجهیزات جدید افزایش یافت. زیباسازی سالنها، بهسازی آشپزخانه مرکزی، ارتقای تجهیزات ایمنی، خرید تجهیزات نگهداری غذا، اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ، تعمیر و تجهیز خوابگاهها، نصب آسانسور، تعویض پنجرهها، خرید مخازن ذخیره آب و اجرای عملیات عمرانی و بهسازی در خوابگاههای مختلف نیز در این بخش دنبال شد.
به گفته میردهقان، در حوزه کاهش هزینهها نیز با بازنگری در قرارداد پیمانکار تغذیه و تغییر شیوه محاسبه قرارداد تغذیه، صرفهجویی ناشی از نصب دستگاههای تشخیص چهره، کاهش هزینههای انرژی و مدیریت بهینه توزیع غذا از دیگر اقدامات این بخش بود.
احیای شورای صنفی دانشجویان
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد:احیای شورای صنفی دانشجویان با مشارکت بیش از ۳۵ درصدی دانشجویان در انتخابات، برگزاری جلسات مستمر میان مدیران و نمایندگان صنفی، نظارت بهداشتی بر سالنهای غذاخوری، افزایش تعداد ناظران تغذیه و ارتقای کیفیت وعدههای غذایی به ویژه در ماه رمضان نیز در بخش نظارت بر کیفیت خدمات انجام شد.
وی افزود : در راستای افزایش رضایتمندی دانشجویان نیز پیمانکار رستوران شیشهای تغییر کرد، خطوط ارتباطی مستقیم برای پیگیری مشکلات تغذیه و سامانهها راهاندازی شد و جلسات مستمر با شورای صنفی و ناظران تغذیه برگزار شد. همچنین بازه زمانی دریافت سبد صبحانه برای دانشجویان خوابگاهی افزایش یافت تا مراجعات غیرضروری کاهش پیدا کند.
انتشار نخستین نشریه دانشجویی دوزبانه
میر دهقان اظهار کرد: در بخش دستاوردها، دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به کسب مقام دوم مسابقات دانشجویان دختر استان تهران در بخش دیجیتال و فیجیتال، مقام سوم جهانی مسابقات برخط دانشگاهی توسط تیم شطرنج، مقام سوم المپیاد کشوری ورزشهای فناورانه در رشته شطرنج، مقام سوم کشوری طرح ورزشی «گامیران» و جذب گرنت تا سقف ۶۵۰ میلیون تومان برای هر طرح در رویداد «AUT Think» شد. همچنین نخستین نشریه دانشجویی دوزبانه منتشر و تأییدیه برگزاری رویداد «شب علم» نیز دریافت شد.
توقف یا تأخیر دراجرای برخی برنامهها به دلیل دو جنگ تحمیلی
وی یادآور شد: در این گزارش، تعطیلیهای ناشی از دو جنگ تحمیلی در سال ۱۴۰۴ به عنوان مهمترین چالش فعالیتهای معاونت فرهنگی و دانشجویی عنوان شده که موجب توقف یا تأخیر در اجرای برخی برنامهها از جمله مسابقات رباتیک و هوش مصنوعی، بوتکمپها و دومین دوره رویداد «AUT Think» شده است.
راهاندازی سالن ورزشهای الکترونیک
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: این معاونت همچنین برنامههایی چون توسعه زیرساختهای سلامت و آزمایشگاه تندرستی، راهاندازی سالن ورزشهای الکترونیک، توسعه سالنهای بدنسازی، حضور گسترده در هفدهمین المپیاد ورزشی دانشگاههای کشور، توسعه فضای انجمنهای علمی، ایجاد مرکز علمی دانشجویی جامع، گسترش فعالیتهای علمی دوزبانه و بینالمللی، برگزاری مسابقات ملی تخصصی، جشنوارههای فرهنگی، مسابقات خاطرهنویسی، کارگاههای مهارتآموزی، نشستهای فرهنگی و دورههای توانمندسازی کارشناسان فرهنگی را به عنوان برنامههای آتی خود اعلام کرده است.
