کسب ۵ مدال مسابقات جهانی رباتیک توسط دانش آموزان تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز نوآوری دانش آموزی، در این دوره از رقابتها، دانشآموزان از جمله رهام شکوری و آرتین جمشیدی مدال نقره، امیرعلی علییف، آوین سعادت و مصطفی نصیریپیکانی مدال برنز کسب کردند.
این رقابتها با حضور تیمهایی از کشورهای مختلف جهان در مالزی برگزار شد و شرکتکنندگان در رشتههای گوناگون رباتیک، برنامهنویسی و سازه های هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
اعضای تیم مرکز نوآوری دانش آموزی با اتکا به دانش، خلاقیت، روحیه کار تیمی و ماهها آموزش و تمرین مستمر، توانستند عملکردی درخشان از خود به نمایش بگذارند و نام جمهوری اسلامی ایران را در میان تیمهای برتر این رویداد بینالمللی مطرح کنند.
مسابقات IRC Code ۲۰۲۶ یکی از رویدادهای معتبر بینالمللی در حوزه رباتیک و برنامهنویسی دانشآموزی است که هر ساله با حضور تیمهایی از کشورهای مختلف در مالزی برگزار میشود و بستری برای رقابت، تبادل دانش و توسعه همکاریهای علمی میان استعدادهای جوان جهان به شمار میرود.
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