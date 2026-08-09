به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های همگانی، طی حکمی از سوی حجت‌الاسلام محمدحسین حسنخانی معاون فرهنگی و توسعه همگانی وزارت ورزش و جوانان «علی سلیمانی» به عنوان سرپرست جدید بازرسی فدراسیون ورزش‌های همگانی منصوب شد و حکم خود از علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی دریافت کرد.



بازرس فدراسیون‌های دوچرخه‌سواری، جودو، کشتی و فوتبال، بخشی از سوابق شغلی علی سلیمانی به شمار می‌روند.



گفتنی است پیش از این سیداحمد سجادی به عنوان بازرس فدراسیون ورزش‌های همگانی فعالیت داشت.