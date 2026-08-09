به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، طی حکمی از سوی حجتالاسلام محمدحسین حسنخانی معاون فرهنگی و توسعه همگانی وزارت ورزش و جوانان «علی سلیمانی» به عنوان سرپرست جدید بازرسی فدراسیون ورزشهای همگانی منصوب شد و حکم خود از علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی دریافت کرد.
بازرس فدراسیونهای دوچرخهسواری، جودو، کشتی و فوتبال، بخشی از سوابق شغلی علی سلیمانی به شمار میروند.
گفتنی است پیش از این سیداحمد سجادی به عنوان بازرس فدراسیون ورزشهای همگانی فعالیت داشت.
طی حکمی از سوی معاون فرهنگی و توسعه همگانی وزارت ورزش سرپرست بازرسی فدراسیون ورزشهای همگانی معرفی و منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، طی حکمی از سوی حجتالاسلام محمدحسین حسنخانی معاون فرهنگی و توسعه همگانی وزارت ورزش و جوانان «علی سلیمانی» به عنوان سرپرست جدید بازرسی فدراسیون ورزشهای همگانی منصوب شد و حکم خود از علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی دریافت کرد.
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