پرداخت ۴۳ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، علیاشرف مرادی صبح دوشنبه در جلسهای در فرمانداری سنندج ظهار کرد: بنیاد علوی طی سال گذشته با هماهنگی دستگاههای اجرایی و برنامهریزی هدفمند، اقدامات مؤثری در حوزه اشتغالزایی، اقتصاد مقاومتی و سلامت در روستاهای هدف و محلات حاشیه شهر سنندج انجام داده است.
وی با اشاره به اجرای طرحهای خرد و کارآفرینی افزود: بخش عمده این طرحها در حوزه کشاورزی و با رویکرد حمایت کامل از زنجیره تولید، از تأمین مواد اولیه تا فروش محصولات، اجرایی شده است.
معاون برنامهریزی و هماهنگی امور اقتصادی فرماندار سنندج بیان کرد: در حوزه گردشگری نیز برنامههایی برای ایجاد زنجیره ارزش گردشگری و توسعه ظرفیتهای محلی در دست اجرا قرار دارد.
مرادی با اشاره به خدمات حوزه سلامت ادامه داد: بنیاد علوی در بخش سلامت، خدماتی در زمینه سلامت دهان و دندان، بیماریهای چشمی و سایر درمانها ارائه کرده و با همکاری شبکه بهداشت شهرستان، حمایت درمانی از دهکهای اول تا سوم در روستاهای هدف انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۴۵ روستای شهرستان سنندج تحت پوشش برنامههای بنیاد علوی قرار دارند که این تعداد در سال جاری به ۵۰ روستا افزایش خواهد یافت.
معاون برنامهریزی فرماندار سنندج همچنین از اجرای طرح دوگانهسوز کردن نانواییها خبر داد و گفت: تاکنون ۱۳۵ نانوایی در سطح شهرستان با حمایت بنیاد علوی به سیستم دوگانهسوز مجهز شدهاند.
مرادی یادآور شد: سال گذشته در مجموع ۴۳ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در مناطق هدف پرداخت شده و برنامههای حمایتی بنیاد علوی امسال نیز با گستردگی بیشتری ادامه خواهد داشت.
