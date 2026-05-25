تردد یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو از محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلال زاده ظهر دوشنبه در جمع رسانه‌ها با بیان اینکه از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تردد بین استانی در محورهای مواصلاتی استان انجام شده است، افزود: این میزان نسبت به دوره مشابه سال قبل هشت درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: بر اساس پلاک های رویت شده توسط سامانه های پلاک خوان، از مجموع خودروهای وارد شده به استان سهم ۱۸ درصدی از پلاک ها متعلق به استان اصفهان بوده و همچنین استان های اصفهان، خراسان رضوی و تهران بیشترین سهم مقاصد سفر را داشته اند.

جلال زاده با بیان اینکه از این تعداد ۴۷۳ هزار و ۳۹۰ تردد بین استانی مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده است، ادامه داد: همچنین بیش از ۸۵۸ هزار و ۵۰۰ تردد به وسایل نقلیه سبک تعلق داشته است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی بیان کرد: بیشترین تردد استان در محورهای قاین- بیرجند، سربیشه- بیرجند، بیرجند- خوسف بوده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۳ هزار وسیله نقلیه معادل ۱۵ درصد از کل وسایل نقلیه غیربومی مشاهده شده بین چهار تا هفت روز در استان اقامت داشتند، گفت: همچنین بیشینه حضور وسایل نقلیه غیربومی در استان، در روز ۱۱ اردیبهشت ماه و معادل ۶۱ درصد کل وسایل نقلیه مشاهده شده بوده است.