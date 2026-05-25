۵ دستگاه ماینر در دشت آزادگان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین بیت سیاح پیش از ظهر دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در پی خبری مبنی بر استفاده از دستگاه استخراج رمز ارز (ماینر) غیرمجاز توسط فردی در یکی از مناطق شهرستان دشت آزادگان، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات فنی، به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن تعداد ۵ دستگاه ماینر استخراج رمز ارز کشف کردند.

سرهنگ بیت سیاح با بیان اینکه در این راستا یک متهم دستگیر شد، گفت: کارشناسان ارزش ریالی ماینرهای کشف شده را بالغ بر ۷ میلیارد ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشت آزادگان در خاتمه خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.