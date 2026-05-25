  1. استانها
  2. خوزستان
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

۵ دستگاه ماینر در دشت آزادگان کشف شد

۵ دستگاه ماینر در دشت آزادگان کشف شد

اهواز ـ فرمانده انتظامی دشت آزادگان از کشف ۵ دستگاه استخراج رمز ارز (ماینر) غیرمجاز در یکی از مناطق این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین بیت سیاح پیش از ظهر دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در پی خبری مبنی بر استفاده از دستگاه استخراج رمز ارز (ماینر) غیرمجاز توسط فردی در یکی از مناطق شهرستان دشت آزادگان، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات فنی، به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن تعداد ۵ دستگاه ماینر استخراج رمز ارز کشف کردند.

سرهنگ بیت سیاح با بیان اینکه در این راستا یک متهم دستگیر شد، گفت: کارشناسان ارزش ریالی ماینرهای کشف شده را بالغ بر ۷ میلیارد ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشت آزادگان در خاتمه خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

کد مطلب 6840476

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها