به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تعمیق روابط اقتصادی ایران و قزاقستان و با هدف بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای ترانزیتی، سرکنسول جمهوری قزاقستان در بندرعباس با حضور در بندر شهید رجایی با مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان دیدار و گفتگو کرد.
«دائویربیک دویسباوی»، سرکنسول جمهوری قزاقستان در بندرعباس و «حسین عباسنژاد» ضمن دیدار و گفتوگو پیرامون توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزه دریایی و بندری بر نقش کلیدی بندر شهید رجایی در توسعه کریدور بینالمللی شمال-جنوب و ضرورت مشارکت فعال بخشهای خصوصی کشور در فعالیتهای دریایی و بندری تاکید کردند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در این نشست با اشاره به سطح مطلوب روابط اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان و دیدار روسای جمهور دو کشور، اظهارداشت: بندر شهید رجایی بهعنوان مهمترین بندر تجاری جمهوری اسلامی ایران، آمادگی کامل دارد تا با بهرهگیری از زیرساختهای مطلوب خود، تسهیلگر جریان کالا با کشورهای همسایه باشد.
وی افزود: با توجه به اهمیت راهبردی کریدور بینالمللی شمال-جنوب، بندر شهید رجایی میتواند نقش بازوی اصلی لجستیکی این مسیر ترانزیتی را ایفا کند. وی افزود : حضور هیئتهای بلندپایه اقتصادی کشور قزاقستان در این بندر و بازدید از ظرفیتهای موجود، نشاندهنده اراده جدی طرفین برای توسعه مبادلات تجاری و استفاده از این مسیر ترانزیتی است.
در ادامه «دائویربیک دویسباوی»، سرکنسول جمهوری قزاقستان نیز ضمن ابراز خرسندی از زیرساختهای ایجاد شده در بندر شهید رجایی، بر لزوم تعمیق هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تسهیل فرآیندهای بندری برای بازرگانان دو کشور تاکید کرد.
وی همچنین از آمادگی بخشهای خصوصی قزاقستان برای مشارکت در طرحهای سرمایهگذاری بندری و تقویت همکاریهای مشترک در حوزه دریایی خبر داد.
گفتنی است؛ طرفین در پایان این نشست، بر اهمیت پیگیری مستمر توافقات و توسعه مبادلات تجاری از بنادر جنوبی بهویژه بنادر هرمزگان به عنوان یکی از مهمترین اصول همکاریهای مشترک در آینده نزدیک تاکید کردند.
