بررسی نقش هنر در جنگ رمضان توسط شورای هنر

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای هنر که صبح امروز ۴ خرداد با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای این شورا برگزار شد، موضوع نقش هنر در بحران‌ها و افزایش تاب آوری جامعه بررسی شد.

در این جلسه گزارش سیاستیِ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با موضوع هنر و تاب‌آوری اجتماعی در شرایط بحران که در آن به نقش هنر در عبور جامعه ایران از فشارهای اجتماعی با تمرکز بر جنگ رمضان پرداخته شده، ارائه شد و اعضای شورا در این موضوع هم‌فکری کردند.

سیدعباس صالحی در این جلسه بر ضرورت ایجاد یک سامانه یا پلتفرم برای ثبت و تجمیع آثار و تولیدات فرهنگی و هنری با موضوع جنگ رمضان تاکید کرد و خواستار رتبه‌بندی محصولات و تولیدات هنری تولید شده در این ایام شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: باید طوری برنامه‌ریزی و هماهنگ کنیم که تولیدات هنری با موضوع مقاومت به اشکال مختلف به دست مخاطبان برسد و انتشار آثار، در رسانه‌های رسمی و فضای مجازی به حد کفایت صورت بگیرد.

وی از پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد و دبیرخانه شورای هنر خواستار تهیه طرحی در باره شکل‌گیری سامانه برای بررسی در جلسات بعدی شد و تصریح کرد: همه ظرفیت‌های موجود در کشور به کار گرفته شود.

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت پیمایش‌های پایه، گفت: یکی از مهم‌ترین نیازهای فعلی شورای هنر وجود داده‌های دقیق و جامعی است که بتوان از آن استفاده کرد و در ادامه با تحلیل و فراتحلیل داده‌ها، بتوانیم بین نتایج پیمایش‌ها و فضای واقعی در عمل ارتباط بهتر و بیشتری برقرار کنیم.

ضرورت توجه به چارچوب‌های نظریه تاب‌آوری، دقت در مفهوم تاب‌آوری و ابعاد مختلف آن، ضرورت تعیینِ شفاف نهاد مسئول و مجری سیاست‌ها و هماهنگی‌ها، جایگاه بالای چارچوب نظری در مطالعات، تمرکز بر آرشیو و مستندسازی آثار و تولیدات، ضرورت توجه به نقش دولت و سمن‌ها در موضوع تاب آوری و حمایت از هنرمندان مستقل و سمن‌ها، شناسایی راهکارهای جذب و تاثیرگذاری بر جامعه مخاطبان، توجه به اهمیت رهبری هنر و نگاه پیشینی و نه نگاه های پسینی و استفاده‌ درمانی از هنر به عنوان بخشی از سیاست‌های تاب‌آوری و سلامت روان و حمایت از تولیدات هنری مرتبط با تجربیات اجتماعی، گسترش فضاهای فرهنگی محلی در سطح شهرهای بزرگ، استفاده از رسانه ها دیجیتال برای فراگیری محتواهای تولید شده، مستندسازی بحران برای ایجاد حافظه جمعی در بحران‌ها، توجه‌ به‌ هنر در برنامه های آموزشی و توسعه نظام سلامت روان و ضرورت تولید آثار سینمایی به عنوان آثاری که ماندگار می شوند، در کنار توجه به هنرهای دیجیتال و تولیدات هنری کوتاه و مختص فضای مجازی از جمله موضوعاتی بود که اعضای شورا در مورد آنها تبادل نظر کردند.

در این جلسه همچنین مدیرعامل موسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی و تولیدات هنری این موسسه در ایام جنگ رمضان ارائه کرد و پس از آن گزارشی از برنامه های هنری جهاد دانشگاهی هنر با موضوع جنگ رمضان ارائه شد و قرار شد فعالیت سایر مراکز و سازمان های هنری در این زمینه نیز توسط دبیرخانه شورا گردآوری شود.